На ул. Марата в Туле рядом с подъездом дома нашли труп
Предполагается, что мужчина скончался из-за проблем со здоровьем.
Как сообщил корреспонденту Myslo очевидец, вечером, 13 апреля, рядом с подъездом дома №180 на ул. Марата в Туле прохожие обнаружили мужчину без признаков жизни. На место сразу же вызвали полицию.
В ходе внешнего осмотра на теле не обнаружили признаков, которые могли бы указывать на криминальный характер смерти. На данный момент предполагается, что причиной смерти мужчины стали проблемы со здоровьем.
Другие статьи по темам
Место