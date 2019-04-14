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На ул. Марата в Туле рядом с подъездом дома нашли труп

На ул. Марата в Туле рядом с подъездом дома нашли труп

Предполагается, что мужчина скончался из-за проблем со здоровьем.

Как сообщил корреспонденту Myslo очевидец, вечером, 13 апреля, рядом с подъездом дома №180 на ул. Марата в Туле прохожие обнаружили мужчину без признаков жизни. На место сразу же вызвали полицию.
 
В ходе внешнего осмотра на теле не обнаружили признаков, которые могли бы указывать на криминальный характер смерти. На данный момент предполагается, что причиной смерти мужчины стали проблемы со здоровьем.
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Автор: Сергей Стариков, сегодня, в 11:45 +2
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