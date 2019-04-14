Где в Туле не будет электроэнергии 15 апреля: список адресов

Фото из архива Myslo.

Как сообщили в «Тулгорэлектросетях», 15 апреля по ряду адресов отключат электроэнергию.

С 9.00 до 16.00 отключат свет:

в автоколонне № 17 по ул. Рязанской,

в п. Угольный: ул. Садовая, 19-а, 19-б, 43-а, 43, 47, 49, 51, 31, 33, 35, 45, 45-а, 5−21 (нечётн.), 20−40 (чётн.); ул. Шоссейная, 12, 12-а, 30, 30-а, 32, 34-а, 44, 16−28 (чётн.), 36, 36-а, 38, 42, 42-а, 40, 40-а; ул. Подгорная, 31, 32, 33, 34;

в п. Менделеевский: ул. Шевченко, 1, 2; ул. Гоголевская, 1, 2, 3, 4;

в п. Угольный: ул. Садовая, 19-а, 19-б, 43-а, 43, 47, 49, 51, 31, 33, 35, 45, 45-а, 67, 695−21 (нечётн.), 20−40 (чётн.); ул. Шоссейная, 12−64 (чётн.), 26, 15−41 (нечётн.); ул. Подгорная, 35-а, 35-б, 35, 36, 31, 32, 33, 34; ул. Асфальтная, 2−48 (чётн.), 1−13, 43-а, 43−65 (нечётн.), 21, 29, 33, 37, 39; ул. 1-й Квартал, 12−68 (чётн.), 72−96 (чётн.); СНТ «Деревообработчик».

С 9.00 до 17.00 света не будет по следующим адресам: