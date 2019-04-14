Фото из архива Myslo.
Где в Туле не будет электроэнергии 15 апреля: список адресов
Отключения связаны с плановыми работами.
Как сообщили в «Тулгорэлектросетях», 15 апреля по ряду адресов отключат электроэнергию.
С 9.00 до 16.00 отключат свет:
- в автоколонне № 17 по ул. Рязанской,
- в п. Угольный: ул. Садовая, 19-а, 19-б, 43-а, 43, 47, 49, 51, 31, 33, 35, 45, 45-а, 5−21 (нечётн.), 20−40 (чётн.); ул. Шоссейная, 12, 12-а, 30, 30-а, 32, 34-а, 44, 16−28 (чётн.), 36, 36-а, 38, 42, 42-а, 40, 40-а; ул. Подгорная, 31, 32, 33, 34;
- в п. Менделеевский: ул. Шевченко, 1, 2; ул. Гоголевская, 1, 2, 3, 4;
- в п. Угольный: ул. Садовая, 19-а, 19-б, 43-а, 43, 47, 49, 51, 31, 33, 35, 45, 45-а, 67, 695−21 (нечётн.), 20−40 (чётн.); ул. Шоссейная, 12−64 (чётн.), 26, 15−41 (нечётн.); ул. Подгорная, 35-а, 35-б, 35, 36, 31, 32, 33, 34; ул. Асфальтная, 2−48 (чётн.), 1−13, 43-а, 43−65 (нечётн.), 21, 29, 33, 37, 39; ул. 1-й Квартал, 12−68 (чётн.), 72−96 (чётн.); СНТ «Деревообработчик».
С 9.00 до 17.00 света не будет по следующим адресам:
- ул. Болдина, 108;
- ул. С. Перовской, 26; ул. Л. Толстого, 11, 115; ул. Бундурина, 38; ул. Халтурина, 17, 17-а;
- ул. Переносная, 2−7; ул. Железнодорожная, 1, 1-а, 2-в, 2−10, 1-б, 3-а, 4-а, 5-а, 6-а, 7-а, 2-а, 1-в; ул. Кропоткина, 3−23; ул. Куренкова, 2−42 (чётн.), 1−37-а (нечётн.); ул. Токарева, 2−9; ул. Грибоедова, 1−28;
- ул. Горсовета, 1−107 (нечётн.), 2−72 (чётн.); ул. Криволученская, 1, 3; 3-й пр-зд Н. Островского, 2−14 (чётн.), 1−17 (нечётн.); ул. Н. Островского, 2-а-8 (чётн.);
- ул. 2-а Песчаная, 42; ул. 3-я Песчаная, 37−51 (нечётн.); 7-й Песчаный пр-зд, 1−19 (нечётн.), 2−22 (чётн.); 6-й Песчаный пр-зд, 2−16 (чётн.), 1−21 (нечётн.); 8-й Песчаный пр-зд, 2−18 (чётн.), 1−15 (нечётн.); 9-й Песчанный пр-зд, 2−14 (чётн.); ул. Декабристов, 168−174 (чётн.)
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