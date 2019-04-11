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Тульские школьники поедут в Сочи на турнир по шахматам

Тульские школьники поедут в Сочи на турнир по шахматам

Ребята из МБОУ «ЦО №27» стали победителями регионального этапа соревнований «Белая ладья».

В шахматном клубе МБУ «СШОР «Юность» завершилось первенство Тульской области по шахматам среди команд общеобразовательных организаций «Белая ладья».

В отборочных турнирах I и II этапов приняло участие более ста команд. Финальный этап проводился с 1 по 10 апреля по круговой системе с контролем времени 1 час + 30 секунд до конца партии каждому участнику.

Заветную путевку на IV заключительный этап соревнований в Сочи завоевала команда МБОУ «ЦО №27» (Магомедов Адам, Серегин Игнат, Мугенов Вадим, Мкртчян Сюзанна).

Юные спортсмены выиграли все матчи со счетом 4:0 и сыграли один матч вничью с серебряным призером.

На втором месте — команда МБОУ «ЦО — гимназия №11» (Михайлина Елена, Макаров Михаил, Гущин Александр, Михайлина Ольга). Ребята выиграли все матчи и добыли одну ничью, но набрали меньше очков, чем победитель.

Бронзовыми призерами стали ребята из МБОУ «Лицей №2» (Карпов Андрей, Труханов Михаил, Кобзев Дмитрий, Саванькова Мария).

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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 08:05 +7
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