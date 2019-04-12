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На трассе в Тульской области в серьезном ДТП пострадали пять человек
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

На трассе в Тульской области в серьезном ДТП пострадали пять человек

Пострадавшие доставлены в больницу.

12 апреля в 15.20 на 271-м км трассы М-2 «Крым» в Чернском районе произошло серьезное ДТП. По предварительным данным, водитель автомобиля «Киа Сид» при обгоне попутного МАЗа зацепился за него, выехал на встречку и врезался в ВАЗ-2110.

Как рассказал Myslo начальник пресс-службы УМВД России по Тульской области Андрей Ярцев, в аварии пострадали пять человек. Их жизни ничто не угрожает. Известно, что пострадавшие — из «Киа» и «десятки».

Указанные автомобили получили серьезные повреждения.

Инспекторы ГИБДД устанавливают все обстоятельства происшествия и принимают меры по ликвидации ДТП. Также на месте находятся сотрудники МЧС.

На данный момент на указанном участке нет затруднений движения.

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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 17:55 +4
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