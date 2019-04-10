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В Туле состоялась первая репетиция парада Победы
Фото пресс-службы министерства молодежной политики Тульской области.

В Туле состоялась первая репетиция парада Победы

Генеральная репетиция состоится 5 мая на площади Ленина.

8 апреля в Туле на аэродроме Клоково прошла первая репетиция парада Победы. В ней приняли участие военнослужащие, суворовцы, юнармейцы, кадеты Юридического полицейского колледжа. Об этом сообщает министерство молодежной политики Тульской области.

Сообщается, что репетиции продолжатся вплоть до 9 мая. Генеральная репетиция состоится 5 мая на площади Ленина.

мероприятия ко дню победы

В преддверии Дня Победы ветеранам вручат подарки и поздравительные телеграммы от Президента РФ и губернатора Тульской области.

В Центральном округе 6 мая пройдет традиционный «Поезд памяти» к братским захоронениям и мемориалам в Скуратовском микрорайоне. 7 мая состоятся торжественный митинг и возложение на братской могиле на Всехсвятском кладбище, торжественный прием участников Великой Отечественной войны с вручением подарков, возложение цветов и венков в д. Старое Басово, д. Малевка, с. Осиновая Гора. 8 мая пройдут возложения и праздничные митинги в п. Сергиевский, д. Большая Еловая, д. Варваровка. Шествие «Бессмертного полка» пройдет в этот день в п. Прилепы, д. Кишкино, с. Лутовиново и пос. Петелино.

В Советском округе в преддверии майских праздников в благотворительном еврейском центре будет проведено ставшее уже традиционным торжественное мероприятие, посвященное Международному Дню освобождения узников фашистских концлагерей. 6 мая в школе искусств им. Г. Г. Галынина состоится праздничный концерт «Школа на передовой» для ветеранов и представителей ветеранских организаций округа.

7 мая туляки возложат цветы к братскому захоронению на Всехсвятском кладбище, к памятникам, посвященным Великой Отечественной войне, с участием школ, средних и высших учебных заведений, представителей предприятий и организаций округа. Пройдет возложение к монументу «Бессмертный полк» в Центральном парке культуры и отдыха им. П. П. Белоусова.

Также 7 мая в Городском концертном зале для ветеранов, жителей Советского округа состоится праздничный концерт, посвященный Дню Победы. Перед началом мероприятия на площади будет работать танцевальная площадка «Майский вальс», состоится традиционная выставка цветов «Букет Победы».

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Первая репетиция парада Победы, Фото: 1
Первая репетиция парада Победы, Фото: 2
Первая репетиция парада Победы, Фото: 3
Первая репетиция парада Победы, Фото: 4
Первая репетиция парада Победы, Фото: 5
Первая репетиция парада Победы, Фото: 6
Первая репетиция парада Победы, Фото: 7
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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 14:03 +1
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