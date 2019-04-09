Тульский актер получил Гран-при за монолог Мармеладова из «Преступления и наказания»

Фото Алексея Пирязева.

Подобный конкурс проводился во второй или третий раз, в зависимости от взгляда на сам конкурс. Впервые самостоятельные работы молодых актеров театра драмы были собраны в единый спектакль и показаны для зрителей в 2013 году. Этот спектакль назывался «Камерная сюита» и выдержал несколько показов для зрителей. Два года назад конкурс был устроен уже в рамках творческих работ, которые показывались коллегам и жюри. В этом же формате конкурс прошел и в этом году. Хотя, конечно, все, кому было интересно посмотреть и поддержать кого-то из участников, тоже могли прийти.

На конкурс были представлены восемь работ — в основном отрывки из спектаклей и чтение литературных текстов.

Главного приза тульского отделения СТД жюри признало достойным актера академического театра драмы Вячеслава Федотова, подготовившего монолог Мармеладова — понятно, из какого произведения. Отставной советник Мармеладов был витиеват в речи, блудлив в поступках и с чувством наслаждавшийся своим пьянством и выпавшими на его долю унижениями — в общем, был именно таким, каким и произвел впечатление на студента Раскольникова. Гран-при конкурса оказалось весьма значимым — оплаченная поездка на театральный фестиваль в Москву или Санкт-Петербург.

Второе место и премию в конвертике разделили актрисы тульской драмы Юлия Штукарева и новомосковского филиала ТАДТ Светлана Таршис. Юлия Штукарева представила отрывок из повести Эфраима Севелы «Зуб мудрости», а также милую инсценировку вместе с Вячеславом Федотовым рассказа О`Генри «Черствые булки». Ветеран Новомосковского театра Светлана Аркадьевна Таршис была восхитительно органична в показанном вместе с коллегами Любовью Ермаковой и Мариной Лагутиной отрывке из пьесы Островского «Правда — хорошо, а счастье — лучше».

Третье место жюри присудило актрисе театра кукол Любови Пахомовой за лирический этюд «Создание».

Также на конкурсе были представлены работы артиста Новомосковского филиала ТАТД Василия Попова — «История ветерана войны на Украине», артиста ТАТД Максима Старцева — рассказ «Диграсо» Бабеля, и артистов из Новомосковска Дмитрия Сокольцова и Максима Игнатова, подготовивших отрывок из пьесы Олби «Что случилось в зоопарке».