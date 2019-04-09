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На улицы Тулы выехала мотогруппа ГИБДД
Фото: отделение пропаганды БДД УГИБДД УМВД России по Тульской области

На улицы Тулы выехала мотогруппа ГИБДД

Инспекторы-мотоциклисты будут работать вместе со скрытыми патрулями.

С 9 апреля на дорогах Тульской области к работе приступила специализированная мотогруппа Госавтоинспекции. Сотрудники ДПС продолжат работу по предупреждению аварийности на автомототранспорте, в том числе в составе скрытого патруля. 

Инспекторы по пропаганде БДД УГИБДД УМВД России по Тульской области напоминают: основные причины ДТП с участием мотоциклистов – превышение скорости и нарушение правил маневрирования. При перестроении мотоциклисты часто попадают в «слепую зону» и подвергают себя серьёзному риску. 

Уважаемые мотоциклисты! Соблюдайте скоростной режим, пользуйтесь мотошлемами и защитной экипировкой, не забывайте включать ближний свет при движении, используйте светоотражающие элементы на одежде, старайтесь не нарушать порядок расположения транспортных средств на дороге. Берегите себя и окружающих!

 

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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:12 +2
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