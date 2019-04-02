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В тульском Заречье 3 апреля отключат светофоры

В тульском Заречье 3 апреля отключат светофоры

Это связано с плановыми работами на подстанции.

Как сообщает управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации Тулы, в среду, 3 апреля, специалисты «Тулгорэлектросетей» проведут плановые работы по ряду адресов.

В связи с этим, с 8.30 до 15.00 будут отключены светофоры на пересечении улиц Октябрьской и Луначарского, улицы Октябрьской и Оружейного переулка.

Будьте внимательны и осторожны, при проезде этих перекрестков руководствуйтесь знаками приоритета.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 18:40 +1
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