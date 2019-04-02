Сотрудники ГИБДД провели в Туле рейд «Внимание, дети!»

С 18 по 31 марта сотрудники ГИБДД провели в Тульской области рейд «Внимание, дети!». За это время было организовано более 85 различных мероприятий, в которых приняли участие, в том числе и юные инспекторы движения (ЮИД).

Рейды проводились на оживленных участках дорог с зонами пешеходного перехода, а участниками были как водители, так и пешеходы. Ребята напомнили им о важности соблюдения ПДД: о необходимости быть внимательными, не отвлекаться на мобильные устройства и не пренебрегать сигналами светофора. Кроме того, сотрудники Госавтоинспекции объясняли родителям правила перевозки детей.

Отметим, что в ходе проведения рейда инспекторы ГИБДД выявили и привлекли к административной ответственности более 230 водителей по ч.3 ст. 12.23 КоАП РФ.