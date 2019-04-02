Тульские рукопашники привезли медали с первенства России

Наши ребята стали кандидатами на включение в состав сборной России для участия в первенстве мира.

С 25 по 30 марта в Волгограде прошло первенство России по рукопашному бою среди юношей и девушек 14-15, 16-17 лет, юниоров и юниорок от 18 лет до 21 года. В состязаниях приняли участие 982 спортсмена из 55 регионов страны. Соревнования являлись отборочными для участия в первенстве мира.

Сборную Тульской области представляли спортсмены областной федерации рукопашного боя, в которую вошли воспитанники СШ «Металлург», СШ «Триумф» и СК «Олимпик» Тулы, СК «Магура» из Щёкино, ДЮСШ из Киреевска, ДЮСШ №3 из Ефремова, СК «Патриот» из Белёва, а также ребята из ТулСВУ.

По итогам соревнований наши спортсмены завоевали шесть золотых, четыре серебряных и шесть бронзовых медалей.

Свой высокий класс подтвердили победители и призеры первенства России 2018 года: Семён Юдин, Егор Сенашкин, Роман Савыкин, Никита Каретников. Показали хорошую подготовку и завоевали призовые места Егор Семин, Анна Шубина, Ярослав Улитин, Александра Шубина, Алеся Фадеева, Александр Бушин, Яна Медведева.

победители и призеры

В возрастной группе юниоры и юниорки 18-21 год:

1 место – Семён Юдин, весовая категория 75 кг, СШ «Триумф»

1 место – Егор Сенашкин, 60 кг, СШ «Металлург»

1 место – Анна Шубина, 50 кг, киреевская ДЮСШ

2 место – Егор Сёмин, 65 кг, СШ «Триумф»

3 место - Даниил Скоропупов, 85 кг, СШ «Триумф»

В возрастной группе 14-15 лет:

2 место – Никита Каретников, 60 кг, ТулСВУ, СШ«Металлург»

3 место – Ярослав Улитин, 60 кг, СШ «Металлург»

3 место – Роман Савыкин, 65 кг, СШ «Металлург»

3 место – Алеся Фадеева, 42 кг, СШ «Металлург»

3 место – Александра Шубина, 55 кг, СК «Магура»

В возрастной группе юниоры и юниорки 18-21 год были проведены соревнования по новой дисциплине рукопашного боя «Самооборона».

1 место – Анна Шубина, 50 кг, киреевская ДЮСШ

1 место – Егор Сёмин, 65 кг, СШ «Триумф»

1 место – Александр Бушин, 90 кг, СШ «Металлург»

2 место – Семён Юдин, 75 кг, СШ «Триумф»

2 место – Егор Сенашкин, 60 кг, СШ «Металлург»

3 место – Яна Медведева, 65 кг, ДЮСШ №3 Ефремов.

Победители и призеры соревнований стали кандидатами на включение в сборную России для участия в первенстве мира, которое состоится в августе в Казахстане.

Готовились спортсмены под руководством Дмитрия Дагаева, Андрея Гарбуза, Александра Бушина, Александра Мешконогих, Джавида Ахадова, Ильи Герасименко, Инны Ждановой, Александра Кадникова.