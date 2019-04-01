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Имущество тульских должников распродадут в Рязани

Имущество тульских должников распродадут в Рязани

25 апреля на торги выставят движимое и недвижимое имущество на общую сумму 34 млн 134 тыс. рублей.

УФССП России по Тульской области передало арестованное имущество должников на реализацию в межрегиональное территориальное управление Росимущества в Тульской, Рязанской и Орловской областях.

Ближайшие торги в виде аукциона состоятся 25 апреля в 11.00 в Рязани (ул. Дзержинского, 14-б, каб. 16).

На торги выставлено:

  • движимое и недвижимое заложенное и незаложенное имущество на общую сумму 34 млн 134 тыс. рублей (легковые автомобили, комната, грузовой фургон, автомобиль санитарный, земельные участки, сельскохозяйственная техника).

Прием заявок осуществляется до 12 апреля по будням с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 по следующим адресам:

  • Рязань, ул. Дзержинского, д. 14-б, каб. 3 и 5;
  • Тула, ул. Сойфера, д. 16, каб. 112;
  • Орел, ул. МОПРа, д. 24, каб. 510.

Также торги состоятся 29 апреля в 11.00 по адресу: Рязань, ул. Дзержинского, д. 14-б, каб. 16. Прием заявок на данный аукцион осуществляется до 19 апреля.

На торги выставлено:

  • движимое и недвижимое заложенное и незаложенное имущество на общую сумму 62 млн 892 тыс. рублей (квартиры, бульдозер, погрузчики, экскаваторы, легковые автомобили).

Что выставлено на торги, можно посмотреть здесь.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 15:56 +2
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