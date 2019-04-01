Прощание с Николаем Александровичем Макаровцом состоится 2 апреля

Церемония прощания пройдет в Тульском государственном музее оружия с 9.00 до 12.00. Николая Александровича похоронят на Смоленском кладбище в 16.00.

31 марта на 81-м году жизни после продолжительной болезни скончался почетный гражданин Тульской области, Герой России, заместитель управляющего директора – научный руководитель – генеральный конструктор АО «Научно-производственное объединение «СПЛАВ» Николай Макаровец.

В связи с организацией церемонии прощания в Туле ограничат движения транспорта.

Запрещена остановка и стоянка всех видов транспортных средств:

с 6.00 до 14.00 в Оружейном переулке на участке от ул. Октябрьской до ул. Демидовской;

с 6.00 до 20.00 на платном парковочном пространстве, расположенном в районе дома 1 по ул. Менделеевской.

С 6.00 до 14.00 будет ограничено движение всех видов транспортных средств в Оружейном переулке на участке от ул. Октябрьской до ул. Демидовской.