В Туле на нескольких улицах установят знаки «Остановка запрещена»

Запрет будет введен со 2 апреля 2019 года.

Администрация Тулы приняла решение об установке дорожных знаков 3.27 «Остановка запрещена» по ул. Пролетарской — от ул. Чапаева до ул. Демидовская Плотина (нечетная сторона), по ул. Шевченко — от ул. Н. Руднева до пр. Ленина (нечетная сторона) и по ул. Пушкинской — от д. 14 до пр. Ленина.

Запрет остановки и стоянки будет введен в действие со 2 апреля 2019 года.