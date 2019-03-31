Где в Туле 1 апреля отключат электроэнергию

1 апреля специалисты «Тульских городских электрических сетей» проведут плановые ремонтные работы. В связи с этим с 9.00 электроэнергии не будет по следующим адресам:

Мясново: 1-й Клинской пр-зд, 1; ул. Чмутова, 2−54 (чётн.); ул. В. Выселковая, 2−26 (чётн.), 3−23 (нечётн.); ул. М. Кулига, 3-а, 2−6 (чётн.), 3−15 (нечётн.), 9-а; ул. В. Краснослободская, 1, 3, 4; 2-й Клинской пр-зд, 2, 3, 4; ул. Ликбеза, 6, 10; ул. Б. Кулига, 2−57

п. Н-Скуратово, 1−15-а.