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Где в Туле 1 апреля отключат электроэнергию

Где в Туле 1 апреля отключат электроэнергию

Публикуем список адресов.

1 апреля специалисты «Тульских городских электрических сетей» проведут плановые ремонтные работы. В связи с этим с 9.00 электроэнергии не будет по следующим адресам:

  • Мясново: 1-й Клинской пр-зд, 1; ул. Чмутова, 2−54 (чётн.); ул. В. Выселковая, 2−26 (чётн.), 3−23 (нечётн.); ул. М. Кулига, 3-а, 2−6 (чётн.), 3−15 (нечётн.), 9-а; ул. В. Краснослободская, 1, 3, 4; 2-й Клинской пр-зд, 2, 3, 4; ул. Ликбеза, 6, 10; ул. Б. Кулига, 2−57
  • п. Н-Скуратово, 1−15-а.
Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 21:18 +3
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