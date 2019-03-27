Мэр Тулы Юрий Цкипури отчитался о работе в 2018 году

Фото Дмитрия Дзюбина.

Депутаты утвердили отчет Главы муниципального образования город Тула Юрия Цкипури за 2018 год:

– В единой команде с губернатором Тульской области, региональным правительством, областной Думой, администрацией города и, конечно, жителями города-героя Тулы нам удалось добиться серьезных преобразований и позитивных перемен. Остановлюсь на основных направлениях деятельности.

За отчетный период было проведено 15 заседаний Тульской городской Думы, принято 340 решений. Заседания проходили в открытом режиме в присутствии представителей прокуратуры города Тулы, средств массовой информации и общественности.

В течение года мы трижды приводили в соответствие федеральному законодательству Устав муниципального образования город Тула.

Год добровольца

2018 год Указом президента РФ был объявлен в России «Годом добровольца (волонтера)». Федеральным законом были уравнены понятия «волонтерство» и «добровольчество», внесены дополнения и в перечень вопросов местного значения городского округа, устанавливающего полномочия органов местного самоуправления по оказанию поддержки добровольчеству (волонтерству). Соответствующие дополнения также были отражены в Уставе.

Местное самоуправление

Еще одно новшество касалось вопроса назначения старост (статья 89-1). Определено, что староста назначается решением Тульской городской Думы по представлению схода граждан сельского населенного пункта сроком на 5 лет. Установлены правовой статус сельского старосты и круг лиц, имеющих право замещать данную должность.

С целью ознакомления граждан с муниципальными правовыми актами в феврале 2018 года Тульской городской Думой принято решение об учреждении периодического печатного издания в форме бюллетеня «Официальный вестник муниципального образования город Тула».

Для расширения возможностей участия граждан в принятии решений в области градостроительной деятельности, кроме процедуры публичных слушаний был введен новый формат – общественные обсуждения. Изменение нашло отражение в статье 80 Устава.

Многодетные семьи

В январе 2018 года в порядке законодательной инициативы в областную Думу был внесен проект «О внесении изменения в Закон Тульской области «О бесплатном предоставлении земельных участков в собственность гражданам, имеющим трех и более детей». Принятие данного документа позволило органам местного самоуправления разработать комплекс мер по обеспечению земельных участков объектами инженерной инфраструктуры автономными источниками жизнеобеспечения при отсутствии технической возможности подключения к централизованным сетям.

Закон и порядок

Еще одна законодательная инициатива городских депутатов касалась внесения изменений в Закон Тульской области «Об административных правонарушениях». Предлагалось исключить действия по проведению плановых работ по реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог из признаков состава административного правонарушения за нарушение покоя граждан. Законопроект был поддержан депутатами Тульской областной Думы, что позволило подведомственным учреждениям и привлеченным специализированным подрядным организациям проводить работы в ночное время.

ЖКХ

В декабре 2018 года депутаты областной Думы также поддержали законодательную инициативу городской Думы и утвердили внесение изменений в статью 3 Закона Тульской области «Об установлении критериев, которым должны соответствовать объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты, для размещения (реализации) которых допускается предоставление земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, в аренду без проведения торгов».

Закон призван защитить права участников долевого строительства, а также тех, кто уже пострадал от действий недобросовестных застройщиков.

Бюджет тулы

Одним из главных решений Думы было принятие бюджета на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годы. Расходная часть составляет 15,3 миллиарда рублей. Подчеркну, как и последние несколько лет, главный финансовый документ имеет социальную направленность. Около 60% расходов приходится на финансирование социальной сферы: образование, культуру, спорт, социальную политику. На жилищно-коммунальное хозяйство, национальную экономику направлено порядка 30%.

Бюджетом предусматриваются средства на капремонт и строительство спортивных объектов, детских садов, школы, учебного корпуса Центра образования № 4. Значительные средства выделены на транспорт и дорожное хозяйство.

Заложены в главном финансовом документе ассигнования на строительство и замену сетей водоснабжения, водоотведения, газо-, тепло- и электроснабжения; обеспечение качественным водоснабжением сельских населенных пунктов Ленинского района, выполнение приоритетной программы «Формирование современной городской среды». Продолжится софинансирование со стороны муниципалитета программ «Народный бюджет» и переселение граждан из аварийного жилищного фонда. Убежден, средства, направленные на развитие города в 2019 году, позволят сделать жизнь туляков комфортнее.

В 2018 году администрацией города Тулы и Тульской городской Думой продолжилась дальнейшая работа по формированию Генерального плана и Правил землепользования и застройки муниципального образования город Тула. Главная стратегическая цель документов – развитие современного города с комфортной средой для жизни.

Строительство дорог

В целях выявления общественного мнения по проектам муниципальных правовых актов за отчетный период Думой было проведено 222 заседания публичных слушаний и 5 общественных обсуждений с участием туляков. Открытый и доверительный диалог власти и жителей сегодня стал нормой.

В июне участники публичных слушаний обсудили проект планировки территории линейного объекта «Строительство автодороги IV категории к населенному пункту Петровское, в т. ч. проектно-изыскательские работы». Проектируемая дорога будет проходить по территории Привокзального района г. Тулы и Ленинского района. Она соединит между собой Петровское и Маслово и две автомобильные дороги территориального значения Тула – Белев и Тула – Алешня.

В июле 2018 года был одобрен проект планировки территории линейного объекта «Строительство участков дублера проспекта Ленина в г. Туле». В этом году планируется проведение работ. Эти важные дорожные артерии позволят улучшить транспортную ситуацию в городе и Ленинском районе.

Благоустройство

В 2018 году городской Думой внесены изменения в Правила благоустройства муниципального образования.

В частности, для обеспечения доступности городской среды, для передвижения людей с полной или частичной потерей зрения, маломобильных групп населения предусмотрены требования к видам покрытий, к установке бортовых камней, ступеней, лестниц, пандусов, ограждений.

Прописана организация стоянки автотранспортных средств для маломобильных групп населения.

Вводится запрет на размещение некапитальных нестационарных сооружений ближе чем 10 метров от окон жилых помещений, перед витринами торговых предприятий и многое другое.

Ряд изменений в Правила благоустройства коснулся определения границ прилегающих территорий в зависимости от субъекта, установления требований к фасадам зданий, размещения вывесок на фасадах зданий, паспорта внешнего вида фасада здания. Введены различные зоны регламентации.

Транспорт

Развитие транспортной инфраструктуры, ремонт дорог – эти направления работы остаются в числе приоритетных. Как отметил в Послании Тульской областной Думе губернатор Алексей Дюмин 2019 год должен стать переломным, чтобы общественный транспорт становился безопаснее и комфортнее.

Вопросы, связанные с транспортным обслуживанием населения, находились на постоянном контроле депутатов.

В целях упорядочения работы транспорта общего пользования, осуществляющего регулярные перевозки по нерегулируемым тарифам в границах Тулы, в июне 2018 года было принято решение Тульской городской Думы «Об установлении требований к юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, участникам договора простого товарищества, осуществляющим регулярные перевозки по нерегулируемым тарифам по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах муниципального образования город Тула».

Они позволили урегулировать максимальное количество транспорта, находящегося на рейсе, уменьшить загруженность дорожной сети и осуществлять контроль за соблюдением расписания движения с помощью навигационных данных.

Еще одной важной темой стали вопросы, связанные с организацией и обслуживанием платного парковочного пространства и внесением изменений в Правила создания и пользования платными городскими парковками.

Необходимо отметить, что рассмотрение вопросов проходило на площадке Тульской городской Думы совместно с членами рабочей группы по обсуждению вопросов развития транспорта и дорожного хозяйства в муниципальном образовании город Тула. В состав группы входят депутаты, представители администрации города Тулы, оператора платного парковочного пространства, Общественной палаты Тульской области, Тульского регионального отделения Общероссийского Народного фронта и Координационного совета общественного движения «Свободная Тула». Примером плодотворного сотрудничества служит решение об организации работы вновь созданной парковки на ул. Союзной. Она рассчитана на 200 мест.

Великие земляки

Тульской городской Думой значительное внимание уделяется увековечиванию памяти земляков и других выдающихся деятелей, внесших большой вклад в развитие Тулы. Работа ведется совместно с комиссией по историческому наследию и городской топонимии. По решению Думы в 2018 году установлено семь мемориальных досок: первому секретарю Тульского обкома ВЛКСМ, Почетному гражданину города-героя Тулы Михаилу Сергеевичу Ларионову, ректору Тульского государственного университета с 1979 по 2005 год Эдуарду Михайловичу Соколову, губернатору Тульской области с 1997 по 2005 год, депутату Государственной Думы РФ, Почетному гражданину Тульской области Василию Александровичу Стародубцеву и другим.

В ноябре 2018 года депутаты поддержали ходатайство АО «АК «Туламашзавод» об установке памятника юным тулякам, трудившимся на тульских оборонных предприятиях в годы Великой Отечественной войны. В декабре памятник был установлен на улице Мосина.

В целях увековечивания памяти о Василии Петровиче Грязеве – выдающемся советском и российском конструкторе автоматического артиллерийского и стрелкового вооружения, Герое Социалистического Труда депутатами был рассмотрен и одобрен проект решения об установке памятной стелы. 4 марта 2019 года она была торжественно открыта.

Важным направлением деятельности Думы является принятие решений по наименованию территориальных единиц, линейных и локальных транспортных объектов, локальных внутригородских территорий, по изменению в наименованиях объектов городской инфраструктуры.

С целью увековечивания памяти врача-ревматолога, академика, создателя ревматологической службы в Тульской области Валентины Александровны Насоновой депутаты поддержали решение присвоить элементу улично-дорожной сети в микрорайоне 1-й Юго-Восточный наименование «улица Академика Насоновой».

В декабре депутаты одобрили решение о присвоении элементам улично-дорожной сети в селе Осиновая Гора наименований в честь знаменитых конструкторов, Героев Социалистического Труда – «Улица Оружейника Денежкина», «Проезд Оружейника Денежкина», «Улица Оружейника Ганичева». Улицы будут образованы в новом микрорайоне, находящимся рядом с парком «Патриот» и Тульским суворовским училищем.

Ключевые проекты

Остановлюсь на значимых для жителей проектах, затрагивающих ключевые аспекты жизни города: жилищно-коммунальную сферу, благоустройство, дорожное хозяйство.

Второй год Тула участвовала в приоритетном проекте «Городская среда», инициированном Президентом РФ Владимиром Владимировичем Путиным. Проект направлен на благоустройство дворовых территорий и общественных городских пространств.

В рамках приоритетного проекта «Формирование современной городской среды» благоустроено 77 дворовых территорий. Все отремонтированные объекты принимались комиссионно с участием жителей, депутатов, сотрудников администрации, представителей подрядчика, «Городской службы единого заказчика».

Кроме того, 18 марта в день выборов Президента РФ впервые было проведено всенародное рейтинговое голосование по выбору общественных пространств, которые предстояло благоустроить. Большинство голосов набрали сквер ТулГУ и сквер ТНИТИ, получившие в дальнейшем названия Студенческий и Болдинский. Также по результатам народного голосования.

Наш регион в лидерах по выполнению приоритетного проекта «Формирование современной городской среды». Согласно рейтингу Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации по итогам 2018 года Тульская область заняла второе место по реализации программы. В этом – немалая заслуга Тулы.

В минувшем году выполнен масштабный объем работ по ремонту дорог и тротуаров, асфальтированию и щебенению дорог, по программе «Народный бюджет». Все объекты были приняты приемочными комиссиями, в которые входили старшие по домам, жители, сотрудники администрации, представители подрядчика, «Городской службы единого заказчика». По моему поручению в комиссии также были включены депутаты Тульской городской Думы. Такой контроль позволил обеспечить качество и темпы работ на должном уровне.

Впервые в прошлом году в рамках реализации региональной программы капитального ремонта проведен ремонт 77 лифтов в 26 многоквартирных домах.

Хочу отметить, что многие вопросы от ремонта дворов, замены лифтов, переселения из аварийного жилья до таких масштабных проектов, как «Тульская набережная», стали возможны благодаря инициативе и поддержке губернатора и правительства области.

В Туле полностью преобразился исторический центр города. Появились музейный квартал и пешеходная улица. В День города состоялось торжественное открытие набережной и нового общественного пространства.

А для туляков, жителей нашего города-героя, улица Металлистов уже стала излюбленным местом прогулок и отдыха. Конечно, для этого необходимо создание дополнительной инфраструктуры.

Тульской городской Думой был принят ряд решений о передаче в аренду сроком на 49 лет нежилых муниципальных зданий, являющихся объектами культурного наследия и находящихся в неудовлетворительном состоянии. При проведении аукциона начальный размер арендной платы устанавливался в сумме 1 рубль в год за один объект культурного наследия.

Как я уже отмечал ранее, в 2018 году, приняв эстафету от Ханты-Мансийска, Тула получила почетный статус Новогодней столицы России. С 7 декабря по 7 января регион принял рекордное количество туристов – более 250 тысяч гостей из 51 региона, а также из Португалии, Франции, Германии, Вьетнама и других стран мира. Было проведено более двух тысяч мероприятий, среди которых мэппинг-шоу, фестиваль корпоративных ёлок, акция «Бусы России», ярмарка новогодних сувениров, фестиваль для людей с ограниченными возможностями «Верь в себя».

Штаб по стратегическому развитию Тулы

Далее хочу остановиться на работе активистов, с которыми мы тесно сотрудничаем. Второй год работает общественный совет муниципального образования город Тула. Его члены принимали активное участие в заседаниях Думы, публичных слушаниях, заседаниях Штаба по стратегическому развитию Тулы, фокус-группах. При их непосредственном участии, а также жителей областного центра проходило формирование бюджета Тулы на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.

Члены совета участвовали в приемке 49 объектов ремонта улично-дорожной сети, приемке дворов, благоустроенных по программе «Формирование современной городской среды», в мониторинге состояния мемориальных комплексов, братских могил и воинских захоронений, проводили социологические опросы жителей по различным вопросам.

В апреле 2018 года я провел круглый стол с членами совета по подведению итогов совместной деятельности.

общественные движения

В Туле накоплен положительный опыт поддержки общественного движения. В 2018 году были переданы общественным объединениям и государственным организациям впервые 38 муниципальных нежилых помещений, по 44 муниципальным помещениям договоры продлены.

Поддержка ветеранских организаций, помощь и забота о ветеранах остаются в числе приоритетных задач в работе Тульской городской Думы.

Ветеранское движение – одно из самых массовых общественных объединений в Туле и области. Мы находимся в постоянном контакте с нашими активистами. В прошлом году многим из них были вручены награды Думы, ежегодно участникам Великой Отечественной войны присваиваются звания «Почетный гражданин города-героя Тулы». Ветераны и сегодня остаются в строю. Мы благодарны им за неоценимый вклад в патриотическое воспитание подрастающих поколений туляков.

Сегодня в Туле создаются все условия для реализации потенциала и креативных идей наших молодых граждан. По моему поручению налажено и развивается взаимодействие с молодежными организациями города: Тульской городской школьной Думой, Тульским городским студенческим Советом, тульскими вузами.

В рамках соглашения с учебными заведениями студенты проходят практику в городской Думе.

Школьники и студенты присутствовали на заседаниях Тульской городской Думы, а депутаты, в свою очередь, принимали активное участие в мероприятиях по вручению аттестатов, дипломов, паспортов, именных стипендий. Выражаю надежду, что наше взаимодействие будет продолжено.

В рамках празднования 100-летия ВЛКСМ был создан городской оргкомитет, намечен план и проведено большое количество мероприятий совместно с Тульским региональным отделением Общероссийской общественной организации содействия воспитанию молодежи «Воспитанники комсомола – Мое Отечество».

защита избирателей

Институт депутатства несет в себе идею представления и защиты прав и интересов избирателей. Заниматься этим, не зная нужд и настроений наших граждан, невозможно. Поэтому и я, и весь депутатский корпус уделяем общению с избирателями максимум времени и используем для этого все возможности.

Я регулярно провожу личные приемы:

• в приемной администрации города Тулы в здании правительства Тульской области,

• в региональной общественной приемной председателя политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Дмитрия Анатольевича Медведева,

• в депутатской приемной в Пролетарском округе,

• в своем кабинете,

• большое количество обращений поступает непосредственно на встречах с населением.

За отчетный период в Тульскую городскую Думу поступило 545 обращений граждан (В 2017 году было 614). Темы, которые больше всего волнуют людей, – это вопросы ЖКХ, землепользования, транспорта и связи.

Наша деятельность направлена на оказание помощи жителям. Избиратели нам верят и приходят к нам со своими проблемами, зная, что их поддержат и услышат.

В 2018 году я принимал участие во многих городских и областных мероприятиях. Более 200 раз выступил перед крупными аудиториями.

Уважаемые коллеги! 2018 год был насыщен большими событиями в политической, экономической и социальной жизни как города-героя Тулы, так и всего Тульского региона. Были поставлены новые задачи, которые мы с вами старались эффективно решать ради одной цели – сделать жизнь наших земляков лучше.

Успешно решать стратегически важные задачи можно, только консолидировав усилия областных, городских властей, жителей города-героя Тулы.

Выражаю слова благодарности за всемерную поддержку губернатору Тульской области Алексею Геннадьевичу Дюмину, Тульской областной Думе, правительству Тульской области, прокуратуре города Тулы, Управлению Министерства юстиции Российской Федерации по Тульской области. Хочу сказать большое спасибо Общественной палате Тульской области, Общероссийскому народному фронту, Контрольной комиссии муниципального образования город Тула, администрации города Тулы, Совету муниципальных образований, членам общественного совета. Также благодарю своим заместителям, председателям постоянных комиссий Думы, всем депутатам, аппарату Тульской городской Думы за ответственную, инициативную работу.

Позитивные преобразования, которые происходят в нашем городе, невозможны без участия жителей – инициативных и неравнодушных. Они главный потенциал города-героя Тулы, главная движущая сила. Считаю необходимым и дальше развивать инструменты открытости и прозрачности в деятельности Тульской городской Думы, привлекать горожан к публичному обсуждению городских вопросов и приоритетов работы представительного органа местного самоуправления.

В 2019 году нам предстоит продолжить позитивные преобразования. От упорства, трудолюбия и профессионализма каждого из нас зависит то, каким будет наш город. Благодарю каждого из вас за четкую и слаженную работу, за неравнодушное отношение, умение трудиться в команде и на результат.

Приближается время главного отчета городских депутатов, за все пять лет работы, где мы подведем общие итоги. И поговорим о том, что получилось, что еще предстоит сделать.

Приглашаем наших избирателей, принять участие в этих отчетах со своими предложениями, идеями и замечаниями. Впереди у нас новые возможности и новые победы. Работы предстоит много. Мы будем, не снижая темпов, развивать нашу Тулу, – подытожил Юрий Цкипури.