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Когда в Заречье перестанет вонять: на тульских очистных построят станцию обезвоживания
Фото Дмитрия Дзюбина и из архива Myslo.

Когда в Заречье перестанет вонять: на тульских очистных построят станцию обезвоживания

На строительство выделено более 259 млн рублей.

Эту цифру глава администрации Тулы Евгений Авилов озвучил сегодня, 27 марта, на заседании Тульской городской Думы.

Евгений Авилов:

- В 2019 году мы приступаем к решению долгожданного для жителей Тулы вопроса: запах с очистных сооружений. Муниципалитет начал строительство цеха механического обезвоживания осадка. Вонять в заречье больше не будет.

Управление капитального строительства Тулы в рамках муниципальной программы подготовило проект для строительства цеха механического обезвоживания осадка. Подрядчик — АО «Май проект» разработал нетиповой проект производственного корпуса. Строительство цеха развернется на земельном участке площадью 5000 кв. м на территории существующих очистных сооружений.

Сейчас подрядная организация проходит процедуру проверки сметной стоимости объекта. Проект согласован с АО «Тулагорводоканал», получены технические условия для подключения здания.

К строительству приступят уже в этом году, а завершат его в 2020-м.

Стоимость решения проблемы запаха составит более 259 млн рублей. За сутки комплекс сможет перерабатывать 198 тысяч кубометров сточных вод.

Используемая технология предусматривает удаление влаги из илового осадка. На выходе образуется так называемый кек, по плотности похожий на глину. Он не имеет запаха и после проведения необходимых лабораторных исследований может быть использован в качестве почвогрунта для рекультивации, в частности, полигонов твердых бытовых отходов.

Ввод нового цеха в позволит свести к минимуму эксплуатацию иловых карт в районе очистных сооружений, что поможет решить многолетнюю проблему неприятного запаха.

 

Автор: Юлия Королева, сегодня, в 11:33 +3
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