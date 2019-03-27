Тулякам разрешили 10 дней охотиться на вальдшнепа, селезней и гусей

В сборнике правовых актов Тульской области и иной официальной информации опубликован приказ об определении сроков весенней охоты в 2019 году в охотничьих угодьях на территории нашего региона.

Из документа следует, что единый срок весенней охоты на вальдшнепа, селезней и гусей составит 10 дней. Охотиться будет можно с 5 по 14 апреля 2019 года.

Приказ подписан министром природных ресурсов и экологии Тульской области Юрием Панфиловым и вступает в силу со дня его публикации.