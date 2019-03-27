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1 апреля в тульской «Октаве» покажут короткометражные комедии
Кадр из фильма «Взятка».

1 апреля в тульской «Октаве» покажут короткометражные комедии

Показ и встреча с работником Московского международного кинофестиваля состоится в Большом зале в 19.00. Вход свободный, требуется предварительная регистрация.

Зрители увидят сборник короткометражных фильмов «Короткий метр: и смех и грех». В него вошли романтические, абсурдные и немного идиотские картины про людей, которые попадают в необычные ситуации, сталкиваются с бытовыми проблемами, дают взятки, хотят посмотреть кино, голодают, грешат, рожают детей и влюбляются в первого взгляда.

Короткометражные ленты из сборника неоднократно становились призерами десятков известных кинофестивалей и были тепло приняты критиками и зрителями.

«Как я тебя люблю!»

Испания, 2016, 23 минуты.
Режиссер: Фернандо Гарсия-Руис Рубио.

Испанский фильм «Как я тебя люблю!» номинировался на приз за лучшую комедию на Международном фестивале короткометражного кино в Клермон-Ферране.


Кадр из фильма.

По сюжету Дани с детства верил в то, что самый счастливый день в жизни — это день, в который к тебе приходит любовь. Дани верил — сколько бы ни разубеждал его отец, воспитавший сына для жизни в мире, где любви — нет, и доверия к женщинам тоже нет. Но Дани повезло дожить до такого волшебного дня — вот только встреча с той самой, единственной, совпала с ограблением банка, а сама девушка мечты оказалась сотрудницей полиции. И теперь Дани и его возлюбленную разделяют уголовный кодекс и пенитенциарная система. Но он не отчаивается…

В фильме играет Карлос Аресес (адвокат Дани), один из трех стюардов-обаяшек из «Я очень возбужден» Педро Альмодовара.

«Киноман»

Киргизия, 2018, 10 минут.
Режиссер: Аскар Нуракун уулу.

Студенческая работа молодого кыргызстанского режиссера Аскара Нуракун уулу «Киноман» завоевала Гран-при Казанского международного фестиваля и премию «Ак илбирс». Французская комедия «Искусство молчания» забрала приз телевещательных корпораций Prix Unifrance 2018.


Кадр из фильма.

В киноленте рассказывается история маленького зрителя, попытка посмотреть кино у которого заканчивается неудачей. Он довольствуется звуками из давно знакомых фильмов, доносящимися из кинозала, куда его не пустили. Но благодаря своей любви и стечению обстоятельств ему все же удается добиться желаемого.

«Написано/не написано»

Румыния, 2016, 19 минут.
Режиссер: Адриан Силистяну.


Кадр из фильма.

У Бабисы рождается дочь. Но поскольку ей еще нет восемнадцати, она не может сама забрать ребенка из роддома. Нужна подпись матери, которую Бабиса не видела с детства. Чтобы как-то разрешить непростую бюрократическую коллизию, в дело приходится вмешаться дедушке.

«Твою мать!»

Россия, 2018, 15 минут.
Режиссер: Виктория Рунцова.

Зять с тещей отправляются в Финляндию покупать диван. На обратном пути зятя ждут трудности, о которых он даже не представлял.

«Искусство молчания»

Франция, 2018, 8 минут.
Режиссер: Франк Ику.


Все мы грешные. Даже монахини. Особенно — голодные.

«Резерв»

Великобритания, 2017, 6 минут.
Режиссер: Шарлотта Реган.


История о дружбе. Повествование разворачивается в кабине патрульной
полицейской машины. Зритель увидит повседневную жизнь двух новых напарников: Гари и Дженни.

Взятка

Россия, 2018, 13 минут.
Режиссер: Алексей Харитонов.

Сатирическая картина «Взятка» Алексея Харитонова получила диплом гильдии киноведов и кинокритиков фестиваля «Кинотавр 2018».


Кадр из фильма.

Абсурд по-русски. Гражданин предлагает следователю взятку, чтобы закрыть дело… о взятке. Но события разворачиваются непредсказуемо и теперь вообще не ясно, кто кому и сколько должен.

Зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке.

 

После сеанса зрители смогут обсудить увиденное с известным кинокритиком Андреем Щиголевым.

Андрей Щеголев работает отборщиком программы короткометражного кино Московского Международного кинофестиваля, редактор «ГЛАВКИНО» и колумнист ряда изданий, в том числе, газеты «Известия».

сегодня, в 14:58 0
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