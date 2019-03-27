1 апреля в тульской «Октаве» покажут короткометражные комедии
Показ и встреча с работником Московского международного кинофестиваля состоится в Большом зале в 19.00. Вход свободный, требуется предварительная регистрация.
Зрители увидят сборник короткометражных фильмов «Короткий метр: и смех и грех». В него вошли романтические, абсурдные и немного идиотские картины про людей, которые попадают в необычные ситуации, сталкиваются с бытовыми проблемами, дают взятки, хотят посмотреть кино, голодают, грешат, рожают детей и влюбляются в первого взгляда.
Короткометражные ленты из сборника неоднократно становились призерами десятков известных кинофестивалей и были тепло приняты критиками и зрителями.
«Как я тебя люблю!»
Испания, 2016, 23 минуты.
Режиссер: Фернандо Гарсия-Руис Рубио.
Испанский фильм «Как я тебя люблю!» номинировался на приз за лучшую комедию на Международном фестивале короткометражного кино в Клермон-Ферране.
Кадр из фильма.
По сюжету Дани с детства верил в то, что самый счастливый день в жизни — это день, в который к тебе приходит любовь. Дани верил — сколько бы ни разубеждал его отец, воспитавший сына для жизни в мире, где любви — нет, и доверия к женщинам тоже нет. Но Дани повезло дожить до такого волшебного дня — вот только встреча с той самой, единственной, совпала с ограблением банка, а сама девушка мечты оказалась сотрудницей полиции. И теперь Дани и его возлюбленную разделяют уголовный кодекс и пенитенциарная система. Но он не отчаивается…
В фильме играет Карлос Аресес (адвокат Дани), один из трех стюардов-обаяшек из «Я очень возбужден» Педро Альмодовара.
«Киноман»
Киргизия, 2018, 10 минут.
Режиссер: Аскар Нуракун уулу.
Студенческая работа молодого кыргызстанского режиссера Аскара Нуракун уулу «Киноман» завоевала Гран-при Казанского международного фестиваля и премию «Ак илбирс». Французская комедия «Искусство молчания» забрала приз телевещательных корпораций Prix Unifrance 2018.
Кадр из фильма.
В киноленте рассказывается история маленького зрителя, попытка посмотреть кино у которого заканчивается неудачей. Он довольствуется звуками из давно знакомых фильмов, доносящимися из кинозала, куда его не пустили. Но благодаря своей любви и стечению обстоятельств ему все же удается добиться желаемого.
«Написано/не написано»
Румыния, 2016, 19 минут.
Режиссер: Адриан Силистяну.
Кадр из фильма.
У Бабисы рождается дочь. Но поскольку ей еще нет восемнадцати, она не может сама забрать ребенка из роддома. Нужна подпись матери, которую Бабиса не видела с детства. Чтобы как-то разрешить непростую бюрократическую коллизию, в дело приходится вмешаться дедушке.
«Твою мать!»
Россия, 2018, 15 минут.
Режиссер: Виктория Рунцова.
Зять с тещей отправляются в Финляндию покупать диван. На обратном пути зятя ждут трудности, о которых он даже не представлял.
«Искусство молчания»
Франция, 2018, 8 минут.
Режиссер: Франк Ику.
Все мы грешные. Даже монахини. Особенно — голодные.
«Резерв»
Великобритания, 2017, 6 минут.
Режиссер: Шарлотта Реган.
История о дружбе. Повествование разворачивается в кабине патрульной
полицейской машины. Зритель увидит повседневную жизнь двух новых напарников: Гари и Дженни.
Взятка
Россия, 2018, 13 минут.
Режиссер: Алексей Харитонов.
Сатирическая картина «Взятка» Алексея Харитонова получила диплом гильдии киноведов и кинокритиков фестиваля «Кинотавр 2018».
Кадр из фильма.
Абсурд по-русски. Гражданин предлагает следователю взятку, чтобы закрыть дело… о взятке. Но события разворачиваются непредсказуемо и теперь вообще не ясно, кто кому и сколько должен.
Зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке.
После сеанса зрители смогут обсудить увиденное с известным кинокритиком Андреем Щиголевым.
Андрей Щеголев работает отборщиком программы короткометражного кино Московского Международного кинофестиваля, редактор «ГЛАВКИНО» и колумнист ряда изданий, в том числе, газеты «Известия».