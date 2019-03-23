В Тульской областной детской волейбольной лиге прошли финальные игры

Турнир прошел в спортивной школе в Туле на ул. Жуковского.

В спортивной школе «Игровые виды спорта» в Туле на ул. Жуковского прошли финальные турниры Тульской областной Детской волейбольной лиги среди юношей среднего возраста и девушек старшего возраста.

Неожиданно победив щекинцев, команда «Тула-2» (тренер Леонид Кипиченко) круто изменила турнирный расклад. Развязка состоялась в последней — шестой игре: команда из Щекино (тренер Шишова) вела в обеих партиях против команды «Тула-1» (тренер Волкова), но оба раза уступила 23:25, 23:25. В результате «Тула-1» стала первой, «Тула-2» — второй, команда из города Щекино — третьей.

У девушек обошлось «без сюрпризов» — победила команда «Тула-1» (тренер Кутузов), команда Киреевска (тренер Миронова) стала второй, а третье место у команды «Новомосковск-1».