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В Туле приставы закрыли караоке-бар «Гэтсби»
Фото и видео Сергея Старикова.

В Туле приставы закрыли караоке-бар «Гэтсби»

Заведение закрыто по решению суда.

Сегодня, 22 марта, тульским приставам поступил исполнительный лист из Советского районного суда, в соответствии с которым приставы нагрянули в караоке-бар на ул. Тургеневской.

Как пояснила начальник межрайонного отдела судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств Тульской области Жанна Булгакова, заведение закрыли в качестве обеспечительной меры, наложенной судом:

Жанна Булгакова

– Сегодня мы проводим исполнительские действия по выданному нам в Советском районном суде исполнительному листу о запрете деятельности организации – клуба «Гэтсби». Решение подлежало немедленному исполнению. 

 

Заведение закрыто до момента принятия окончательного решения Советским районным судом. 

Как стало известно Myslo, речь идет о нарушениях противопожарной безопасности, допущенных руководством караоке-бара. Сейчас руководство заведения их устраняет.

 

Напомним, в прошлом году нарушения в тульском ресторане «Гэтсби» нашла прокуратура совместно с Роспотребнадзором. Нарушения были выявлены по кухне: нет овощного цеха, нарушается режим мытья посуды и т.д. Директору заведения внесли представление об устранении нарушений.

 

 

сегодня, в 17:43 +3
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