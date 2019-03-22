В Туле приставы закрыли караоке-бар «Гэтсби»
Заведение закрыто по решению суда.
Сегодня, 22 марта, тульским приставам поступил исполнительный лист из Советского районного суда, в соответствии с которым приставы нагрянули в караоке-бар на ул. Тургеневской.
Как пояснила начальник межрайонного отдела судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств Тульской области Жанна Булгакова, заведение закрыли в качестве обеспечительной меры, наложенной судом:
Жанна Булгакова
– Сегодня мы проводим исполнительские действия по выданному нам в Советском районном суде исполнительному листу о запрете деятельности организации – клуба «Гэтсби». Решение подлежало немедленному исполнению.
Заведение закрыто до момента принятия окончательного решения Советским районным судом.
Как стало известно Myslo, речь идет о нарушениях противопожарной безопасности, допущенных руководством караоке-бара. Сейчас руководство заведения их устраняет.
Напомним, в прошлом году нарушения в тульском ресторане «Гэтсби» нашла прокуратура совместно с Роспотребнадзором. Нарушения были выявлены по кухне: нет овощного цеха, нарушается режим мытья посуды и т.д. Директору заведения внесли представление об устранении нарушений.