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Очередной провал дороги на ул. Софьи Перовской в Туле: в яму провалился автомобиль

Очередной провал дороги на ул. Софьи Перовской в Туле: в яму провалился автомобиль

Попытки выбраться самостоятельно ни к чему не привели.

На улице Софьи Перовской возле дома №26 автомобиль Hyundai Solaris провалился колесом в яму. 

Вытащить автомобиль самостоятельно у водителя не получилось.

Примечательно, что провалы на улице Софьи Перовской стали происходить после того, как, по словам представителей городской администрации, на этом участке заменили 350 м ветхих коммуникаций. Ранее Myslo писал, что на пересечении улиц Первомайской и Софьи Перовской образовался провал прямо посреди проезжей части.

Галерея
Провал дороги на ул. Софьи Перовской, Фото: 1
Провал дороги на ул. Софьи Перовской, Фото: 2
Провал дороги на ул. Софьи Перовской, Фото: 3
Провал дороги на ул. Софьи Перовской, Фото: 4
Провал дороги на ул. Софьи Перовской, Фото: 5
Провал дороги на ул. Софьи Перовской, Фото: 6
Провал дороги на ул. Софьи Перовской, Фото: 7
Провал дороги на ул. Софьи Перовской, Фото: 8
Провал дороги на ул. Софьи Перовской, Фото: 9
Провал дороги на ул. Софьи Перовской, Фото: 10
Провал дороги на ул. Софьи Перовской, Фото: 11
Провал дороги на ул. Софьи Перовской, Фото: 12
Провал дороги на ул. Софьи Перовской, Фото: 13
Провал дороги на ул. Софьи Перовской, Фото: 14
Провал дороги на ул. Софьи Перовской, Фото: 15
Провал дороги на ул. Софьи Перовской, Фото: 16
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