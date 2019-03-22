Очередной провал дороги на ул. Софьи Перовской в Туле: в яму провалился автомобиль

Попытки выбраться самостоятельно ни к чему не привели.

На улице Софьи Перовской возле дома №26 автомобиль Hyundai Solaris провалился колесом в яму.

Вытащить автомобиль самостоятельно у водителя не получилось.

Примечательно, что провалы на улице Софьи Перовской стали происходить после того, как, по словам представителей городской администрации, на этом участке заменили 350 м ветхих коммуникаций. Ранее Myslo писал, что на пересечении улиц Первомайской и Софьи Перовской образовался провал прямо посреди проезжей части.