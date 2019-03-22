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Туляки собрали более миллиона рублей на софинансирование благоустройства дворов
Фото из архива Myslo.

Туляки собрали более миллиона рублей на софинансирование благоустройства дворов

В 2019 году в Туле по программе «Формирование современной городской среды» отремонтируют 58 дворовых территорий 71 многоквартирного дома.

На тех объектах, где жители изъявили  желание провести дополнительные работы (установить детское игровое оборудование, спортивное оборудование, создать парковочное пространство или пешеходную дорожку), необходимо было собрать дополнительные средства софинансирования со стороны жителей.

На сегодняшний день по всем объектам, где пройдут дополнительные работы, средства собраны. Всего таких домов 62, сумма средств составила более одного миллиона рублей.

сегодня, в 15:35 +1
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