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В Год театра в Туле пройдет театральный фестиваль «Кремлевские сезоны»
Фото из архива Myslo.

В Год театра в Туле пройдет театральный фестиваль «Кремлевские сезоны»

Об этом сообщает правительство Тульской области.

20 марта губернатор Тульской области Алексей Дюмин провел рабочую встречу с министром культуры региона Татьяной Рыбкиной.

Татьяна Рыбкина отметила, что в рамках национального проекта «Культура» в Год театра главная задача — активизировать творческие коллективы и сделать театральное искусство доступным для каждого жителя региона.

По поручению губернатора организованы обменные гастроли театров внутри региона. С марта по ноябрь учреждения культуры представят свои постановки на различных муниципальных площадках.

Уже 31 марта Узловский молодежный театр выступит на тульских сценах, а с ответным спектаклем в Узловую приедет областной театр кукол, Тульский областной театр юного зрителя и Новомосковский драмтеатр.

Второй год подряд в регионе реализуется акция «Всей семьей в театр», старт которой был дан по инициативе главы региона. Это прекрасная возможность для многодетных малоимущих семей познакомиться с театральными премьерами, концертными программами. Алексей Дюмин поручил Татьяне Рыбкиной расширить перечень категорий граждан, которые могут принять участие в акции, и предусмотреть бесплатные квоты.

Министр также рассказала, что в Туле 31 мая стартует проект «Кремлевские сезоны».

Все лето каждую субботу представления будут проходить в Тульском кремле и Тульской набережной.

Ключевым мероприятием Года театра станет Международный театральный фестиваль «Толстой Weekend» на территории музея-усадьбы Л. Н. Толстого «Ясная Поляна». Уже проведено первое заседание рабочей группы. По поручению Губернатора в этом году фестиваль пройдет в начале июля — для более комфортного просмотра спектаклей на открытых площадках Ясной Поляны. Впервые в нем примут участие артисты школы Никиты Михалкова, молодежный театр «Глобус» из Новосибирска.

Глава региона поручил Татьяне Рыбкиной на ближайшем оргкомитете обсудить вопросы благоустройства территории усадьбы и приведения в порядок муниципальной дороги.

В Год театра большое внимание уделяется подготовке творческих кадров. По итогам отборочного тура театральной школы при Московском театре Олега Табакова «Табакерка» четверо туляков примут участие в финальном экзамене, который пройдет этим летом в Москве.

Алексей Дюмин поручил Татьяне Рыбкиной проработать выезды муниципальных театров в отдаленные населенные пункты региона. В рамках готовящегося юбилея Тульского кремля в 2020 году — усилить федеральную составляющую и предусмотреть в программе также мероприятия с участием ведущих театров России.

Автор: Юлия Королева, сегодня, в 17:10 +1
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