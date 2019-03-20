новости
новости
Регистрация
Цветы на улицах Тулы начнут высаживать в апреле

Цветы на улицах Тулы начнут высаживать в апреле

Об этом рассказали специалисты компании, которая выиграла муниципальный контракт на озеленение города-героя.

В 2019 году озеленение Тулы будет проводиться по двум направлениям – цветочному и древесно-кустарниковому. Муниципальный контракт на посадку цветов и кустарника выиграла компания ООО «ДИЗАЙН-СТИЛЬ». Согласно контракту, компания высадит 7210 многолетних и 132 128 однолетних цветов.

Вся рассада для посадки уже зеленеет в небольших, всего 2000 кв. м, теплицах рядом с бывшим парком на Косой Горе.

Готовят рассаду для города фанаты своего дела – немногочисленная бригада из восьми человек.

– Мы вырастили тагетисы (они же бархатцы), биденсы нескольких сортов, брахикомы, цинерарии, ампельные бегонии и петунии, кохии, колеусы, хлорофитумы и виолы, – рассказала Юлия Денисенко, замдиректора ООО «ДИЗАЙН-СТИЛЬ». – Из многолетних мы выбрали хосты, гайлардии, пионы, георгины. Посадочные работы начнем в апреле. Как и в прошлом году, на улицах Тулы мы сделаем цветочные композиции, например в виде кареты и ежиков. Планируем посадки 3 тысяч кустарников спиреи японской, гортензии, сирени, тиореллы.

– Многолетние цветы расцветают ранней весной и цветут до заморозков, зимуют в теплицах, а в феврале мы их черенкуем. Некоторые многолетники, например бегонии, зимуют в сухом виде как клубни. Этими растениями туляки могут легко украсить свои балконы и клумбы в палисадниках, а на зиму пересадить их в комнатные горшки. Бегонии разнообразны и по форме, и по цвету, есть ампельные формы, с махровыми соцветиями, – рассказала Надежда Болдырева, специалист по озеленению.

По словам Надежды Болдыревой, для озеленения города (и для украшения балконов тоже) надо выбирать растения, которые будут хорошо себя чувствовать в агрессивной городской среде, продолжительно цветет, не капризное.

– Селекция не стоит на месте, мы закупаем и разводим новые интересные сорта цветов. Жаль только, что горожане не считают зазорным выкапывать их с клумб, – сетует Надежда Болдырева. По ее словам, в компании выращивают много рассады, в том числе на продажу жителям, по вполне демократичным ценам.

Кстати, если вы хотите украсить свой балкон цветами и у вас есть, например, комнатная герань, то сейчас самое время черенковать растение.

– Нужно нарезать 7-сантиметровые черенки, оставив всего пару листьев на макушке, и поставить их в горшочки со смесью торфа и перлита. Перлит делает грунт влаго- и воздухопроницаемым, легким. Это чистый и нейтральный продукт, отлично заменяющий песок. В такой смеси черенки отлично укореняются. Только не забудьте их регулярно увлажнять. Так можно размножать большинство комнатных растений для озеленения балконов, – советует Надежда Болдырева.

Автор: Татьяна Алексеева, сегодня, в 17:49 +5
Другие статьи по темам
Событие
озеленение Тулы
Люди
ООО Дизайн стиль

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Центр Тулы замер в огромной пробке
Центр Тулы замер в огромной пробке
Вырастет ли стоимость проезда в тульских маршрутках? Да!
Вырастет ли стоимость проезда в тульских маршрутках? Да!
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.