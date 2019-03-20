Цветы на улицах Тулы начнут высаживать в апреле

В 2019 году озеленение Тулы будет проводиться по двум направлениям – цветочному и древесно-кустарниковому. Муниципальный контракт на посадку цветов и кустарника выиграла компания ООО «ДИЗАЙН-СТИЛЬ». Согласно контракту, компания высадит 7210 многолетних и 132 128 однолетних цветов.

Вся рассада для посадки уже зеленеет в небольших, всего 2000 кв. м, теплицах рядом с бывшим парком на Косой Горе.

Готовят рассаду для города фанаты своего дела – немногочисленная бригада из восьми человек.

– Мы вырастили тагетисы (они же бархатцы), биденсы нескольких сортов, брахикомы, цинерарии, ампельные бегонии и петунии, кохии, колеусы, хлорофитумы и виолы, – рассказала Юлия Денисенко, замдиректора ООО «ДИЗАЙН-СТИЛЬ». – Из многолетних мы выбрали хосты, гайлардии, пионы, георгины. Посадочные работы начнем в апреле. Как и в прошлом году, на улицах Тулы мы сделаем цветочные композиции, например в виде кареты и ежиков. Планируем посадки 3 тысяч кустарников спиреи японской, гортензии, сирени, тиореллы.

– Многолетние цветы расцветают ранней весной и цветут до заморозков, зимуют в теплицах, а в феврале мы их черенкуем. Некоторые многолетники, например бегонии, зимуют в сухом виде как клубни. Этими растениями туляки могут легко украсить свои балконы и клумбы в палисадниках, а на зиму пересадить их в комнатные горшки. Бегонии разнообразны и по форме, и по цвету, есть ампельные формы, с махровыми соцветиями, – рассказала Надежда Болдырева, специалист по озеленению.

По словам Надежды Болдыревой, для озеленения города (и для украшения балконов тоже) надо выбирать растения, которые будут хорошо себя чувствовать в агрессивной городской среде, продолжительно цветет, не капризное.

– Селекция не стоит на месте, мы закупаем и разводим новые интересные сорта цветов. Жаль только, что горожане не считают зазорным выкапывать их с клумб, – сетует Надежда Болдырева. По ее словам, в компании выращивают много рассады, в том числе на продажу жителям, по вполне демократичным ценам.

Кстати, если вы хотите украсить свой балкон цветами и у вас есть, например, комнатная герань, то сейчас самое время черенковать растение.

– Нужно нарезать 7-сантиметровые черенки, оставив всего пару листьев на макушке, и поставить их в горшочки со смесью торфа и перлита. Перлит делает грунт влаго- и воздухопроницаемым, легким. Это чистый и нейтральный продукт, отлично заменяющий песок. В такой смеси черенки отлично укореняются. Только не забудьте их регулярно увлажнять. Так можно размножать большинство комнатных растений для озеленения балконов, – советует Надежда Болдырева.