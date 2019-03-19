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Три тульских ж/д переезда ждет капитальный ремонт
Фото из архива Myslo.

Три тульских ж/д переезда ждет капитальный ремонт

Всего в этом году МЖД отремонтирует более 200 переездов.

В этом году запланировано капитально отремонтировать один переезд в Узловой и два в Кимовске. Кроме того, запланирован текущий ремонт 40 переездов, расположенных в зоне обслуживания тульских железнодорожников, в том числе и на территории Рязанской и Калужской областей.
 

Всего для повышения безопасности движения в местах пересечения железных и автомобильных дорог в 2019 году на территории Московской железной дороги — филиала ОАО «РЖД» запланировано провести ремонт более 200 железнодорожных переездов.

На ремонт будет направлено более 80 млн рублей.

Еще одной мерой, призванной снизить количество ДТП на переездах, станут «дорожные карты», разработанные железнодорожниками и региональными органами власти.

В программу капитального ремонта железнодорожники включили 11 переездов: по 3 — в Московской и Тульской областях, 2 — в Калужской и по 1 — в Курской, Рязанской и Брянской.

Текущий ремонт пройдет на 200 переездах, расположенных в Москве, Московской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Смоленской и Тульской областях.

Автор: Юлия Королева, сегодня, в 12:15 +3
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