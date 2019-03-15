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Тульские госавтоинспекторы проведут рейд «Внимание, дети!»

Тульские госавтоинспекторы проведут рейд «Внимание, дети!»

Профилактическое мероприятие пройдёт на территории региона с 18 по 31 марта.

Для предотвращения ДТП с участием несовершеннолетних и снижения детского дорожно-транспортного травматизма, а также в преддверии весенних каникул сотрудники УГИБДД УМВД России по Тульской области проведут в регионе профилактическое мероприятие «Внимание дети!».

Полицейские организуют рейды «Самый главный пассажир», «Юный пешеход», и другие, направленные на профилактику нарушений ПДД. Они пройдут с 18 по 31 марта

Инспекторы убедительно просят туляков не оставлять без присмотра детей на улице. Переходя проезжую часть, возьмите ребенка за руку. Не теряйте детей из поля зрения рядом с дорогой, объясните детям основы ПДД и расскажите, почему так важно соблюдать их.

Не забывайте о необходимости использования детских удерживающих устройств в автомобиле. Соблюдайте скоростной режим, не переоценивайте свои возможности. Ребенок должен находиться в безопасности, а обеспечить её можете только вы!

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 21:21 0
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