В Тульском музее оружия прошёл видеомост с Керчью

В видеоконференции приняли участие руководители и сотрудники тульских музеев, специалисты Крымского историко-культурного музея-заповедника, а также представители научного и культурного сообщества Тулы и Керчи – всего около 100 человек.

Во время видеомоста музейные работники обсудили перспективы сотрудничества, инновации в музейной деятельности и влияние событий «крымской весны» 2014 года на музейное сообщество Восточного Крыма. Состоялся обмен мнениями о творческих связях, общем культурном наследии регионов.

Туляки поздравили крымчан с пятилетием воссоединения Крыма с Россией, а также с приближающимся юбилеем – 75-летием освобождения Крыма от фашистских захватчиков.