Тульская область опустилась в экологическом рейтинге «Зеленого патруля» на два пункта

Фото Дмитрия Дзюбина.

«Национальный экологический рейтинг регионов РФ» рассчитывается и публикуется 4 раза в год с весны 2008 года.

По итогам этой зимы, согласно рейтингу, Тульская область опустилась на два пункта и сейчас занимает 75-ю строчку из 85. Мы 11-е с конца, и после нас — «красная десятка» регионов с неблагополучной экологической ситуацией.

По итогам прошедшей зимы в «Национальном экологическом рейтинге регионов РФ» десятка лидеров выглядит следующим образом:

Тамбовская область

Алтайский край

Республика Алтай

Белгородская область

Москва

Курская область

Мурманская область

Магаданская область

Республика Коми

Санкт-Петербург

Замыкает список регионов по итогам зимы 2018-2019 следующая десятка регионов: 76. Брянская область; 77. Республика Саха (Якутия); 78. Республика Бурятия; 79. Красноярский край; 80. Московская область; 81. Нижегородская область; 82. Оренбургская область; 83. Иркутская область; 84. Челябинская область; 85. Свердловская область.

Андрей Нагибин, председатель правления «Зеленого патруля», эксперт Центра мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защите леса, член Общественного совета при Росприроднадзоре РФ , считает проблемой «забуксовавшую» мусорную реформу.

Роман Пукалов, директор природоохранных программ «Зеленого патруля», считает, что эта зима запомнилась проблемой загрязнения атмосферного воздуха:

– В России десятки городов являются экологическими «горячими точками» по уровню загрязнения атмосферы. Особенно эта проблема обостряется в периоды неблагоприятных метеорологических условий, когда рассеивание загрязнений в приземном слое затруднено. К сожалению, с изменением климата на нашей планете можно с уверенностью прогнозировать, что в середине лета и в середине зимы периоды неблагоприятных условий будут все чаще и чаще наблюдаться в нашей стране, особенно в Сибири.

Только 300 крупнейших предприятий Правительство России обязало установить приборы автоматического контроля на источниках выбросов в атмосферу в 2019 году. По данным экспертного совета «Зеленого патруля» в нашей стране таких объектов на порядок больше. Нельзя забывать и об автотранспорте, который даже в самых крупных промышленных центрах нашей страны все равно остается главным загрязнителем атмосферы. «Автохлам» с классом двигателей «Евро-минус», безобразно чадящий и дымящий, этой зимой можно было часто видеть вывозящим снег и с московских улиц, что уж говорить о других городах.

экологический рейтинг субъектов РФ

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