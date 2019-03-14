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В пятницу в Туле частично запретят остановку и стоянку транспорта

В пятницу в Туле частично запретят остановку и стоянку транспорта

Ограничения будут действовать 15 марта, с 8 до 16 часов.

Как сообщает управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации Тулы, в пятницу, 15 марта, будет запрещена остановка и стоянка всех видов транспортных средств на следующих участках:

  • С 8.00 до 16.00 – на территории, прилегающей к МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 7», расположенного по адресу: Ленинский район, с. Осиновая Гора, мкр. Левобережный, Второй Восточный проезд, д. 2,
  • С 8.00 до 15.30 – на территории, прилегающей к ГУ ТО «Комплексный центр социального обслуживания населения № 1», расположенного по адресу: ул. Макаренко, д. 9,
  • С 8.00 до 15.00 – на территории, прилегающей к ОО ТОЕБЦ «Хасдэй Нэшама» /«Милосердие»/, расположенного по адресу: ул. Свободы, д. 41.
Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 18:35 0
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