В пятницу в Туле частично запретят остановку и стоянку транспорта

Ограничения будут действовать 15 марта, с 8 до 16 часов.

Как сообщает управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации Тулы, в пятницу, 15 марта, будет запрещена остановка и стоянка всех видов транспортных средств на следующих участках: