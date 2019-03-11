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С 30 марта изменится стоимость проезда в некоторых поездах МЖД

С 30 марта изменится стоимость проезда в некоторых поездах МЖД

Об этом сообщает пресс-служба «Центральной пригородной пассажирской компании».

С 30 марта изменится стоимость обычных разовых билетов и билетов для детей с 5 до 7 лет на некоторые экспрессы сообщением «Москва — Александров», «Александров — Москва», «Москва — Тула», «Тула — Москва».

Также скорректирована стоимость билетов для детей 5-7 лет на ряд маршрутов при проезде на экспрессах «Москва — Калуга» и «Калуга — Москва».

Кроме того, с 30 марта будет снижена цена билетов на некоторые рейсы экспрессов 7041 «Москва (Курский вокзал) — Тула-1» (с понедельника по среду) и 7040 «Тула 1 — Царицыно» (со среды по пятницу).

Купить билеты на пригородные поезда повышенной комфортности с указанием мест можно не ранее чем за 10 дней до даты поездки, включая эту дату.

Новые тарифы для указанных электропоездов будут опубликованы на сайте АО «Центральная ППК» в разделе «Расписание и стоимость».

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 19:17 +1
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