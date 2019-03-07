Тульский музей оружия приглашает на новую выставку «Честь мундира»

На ней представлены военные мундиры разных лет из частной коллекции Андрея Болдырева.

В преддверии Международного женского дня в здании Музея оружия в Тульском кремле открылась выставка «Честь мундира. История российских войск XVIII – начала ХХ веков».

В торжественной церемонии открытия приняли участие ветеран Великой Отечественной войны Василий Маркович Мирошниченко, Герой России Александр Бойков, а также коллекционер Андрей Болдырев. Основой новой экспозиции стали 33 подлинных военных мундира из его коллекции. Таким уникальным экспонатам позавидуют крупнейшие российские музеи.

Рядом с мундирами размещены сабли, шпаги, палаши, ружья, пистолеты – около 100 предметов вооружения из фондов музея оружия.