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Тульский музей оружия приглашает на новую выставку «Честь мундира»

Тульский музей оружия приглашает на новую выставку «Честь мундира»

На ней представлены военные мундиры разных лет из частной коллекции Андрея Болдырева.

В преддверии Международного женского дня в здании Музея оружия в Тульском кремле открылась выставка «Честь мундира. История российских войск XVIII – начала ХХ веков».

В торжественной церемонии открытия приняли участие ветеран Великой Отечественной войны Василий Маркович Мирошниченко, Герой России Александр Бойков, а также коллекционер Андрей Болдырев. Основой новой экспозиции стали 33 подлинных военных мундира из его коллекции. Таким уникальным экспонатам позавидуют крупнейшие российские музеи.

Рядом с мундирами размещены сабли, шпаги, палаши, ружья, пистолеты – около 100 предметов вооружения из фондов музея оружия.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:18 +3
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