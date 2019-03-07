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С 8 Марта, дорогие тулячки!

С 8 Марта, дорогие тулячки!

Официальные лица поздравляют тулячек с Международным женским днём. Myslo присоединяется к поздравлениям.

Дорогие женщины!
Поздравляю вас с Международным женским днем!

Этот весенний, солнечный праздник посвящен вам – нашим мамам, женам, бабушкам, дочерям – тем, кто делает этот мир ярче и добрее. На женские плечи ложатся порой большие нагрузки и по работе, и по дому, и по воспитанию детей. Важно, чтобы мужчины по-настоящему умели ценить ваш труд и как можно чаще выражали это подарками или просто словами благодарности. Побольше прислушивались к вам, понимали ваши переживания.


Мы восхищаемся вашей красотой, женственностью и умением всё успевать. И пусть не только этот праздничный день, но и все ваши дни будут наполнены радостью, теплом и вниманием родных и близких.
Здоровья вам, любви, счастья и благополучия!
С праздником!


Алексей Дюмин, губернатор Тульской области.


 

Дорогие женщины!
От имени депутатов Тульской областной Думы сердечно поздравляю вас с Международным женским днем!

Праздник 8 Марта – еще один замечательный повод выразить прекрасной половине человечества искреннюю признательность за любовь, терпение, доброту, за умение сочетать трудовую и общественную деятельность с заботой о домашнем очаге.  


Сегодня от вашей житейской мудрости, сердечности, выдержки, оптимизма во многом зависит благополучие государства, настоящее и будущее наших детей.


Низкий поклон вам за трудолюбие, за эту великую способность делать мир красивее и радостнее.


Слова особой благодарности – женщинам-ветеранам, участницам войны и труженицам тыла, всем женщинам старшего поколения.
От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и прекрасного весеннего настроения!


Сергей Харитонов, председатель Тульской областной Думы.


 

Дорогие тулячки!
От всей души поздравляем вас с Международным женским днем!

8 Марта – радостный день, полный света, счастья, красоты и надежд. И все мы встречаем его с весенним настроением.


Мама, жена, дочь, бабушка, сестра, учительница, наставница, коллега – у каждого из нас есть женщины, которым мы хотим дарить цветы и подарки, чьих улыбок и добрых слов мы ждем, кого мы любим и хотим всегда видеть рядом. Каждая женщина достойна самого лучшего!


Тулячки славятся не только своей красотой. Среди вас – много умелых мастериц, настоящих профессионалов, прекрасных педагогов, успешных спортсменок и деятелей культуры. Вам любое дело по плечу! И при этом каждая из вас является хранительницей очага. Вы умеете дарить любовь и сострадание, силу и поддержку, счастье и нежность, мудрость и доброту.
Пусть и в будни вас окружает волшебная атмосфера весеннего праздника. Желаем вам душевного тепла и гармонии, любви и благополучия! Пусть рядом всегда будут родные и близкие люди! Солнца, счастья, мира!

Юрий Цкипури, глава МО г. Тула.                                                                 
Евгений Авилов, глава администрации города Тула.

сегодня, в 09:00 +7
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