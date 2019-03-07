Погода в Туле 8 марта: облачно, скользко и ветрено

Синоптики обещают до шести градусов тепла и давление ниже нормы.

Согласно данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 8 марта в регионе сохранится облачность с прояснениями. Небольшие осадки (по данным сайта «Метеоинфо», до 2 мм).

На дорогах местами гололедица. Ветер южный, юго-западный, до12 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью – от -6 до -1, днём – от 1 до 6 градусов тепла. Атмосферное давление пониженное – 740-745 мм рт. ст.