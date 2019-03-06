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В Туле ведется ямочный ремонт литым асфальтом

В Туле ведется ямочный ремонт литым асфальтом

В администрации города обсудили проведение работ по содержанию и ремонту объектов улично-дорожной сети.

Аварийно-восстановительный ремонт — временная мера. Она позволяет в переходный период ликвидировать ямы на дорогах, которые образовались от перепада температур и переувлажнения грунта. Обычно такой ремонт требуется дорогам, где капитальный ремонт проводился 7−10 лет назад и гарантии на такие дороги со стороны подрядчика уже закончились, либо это дороги, которые будут отремонтированы в строительный сезон, а пока их необходимо привести в нормативное состояние.

 

В этом году ремонт дорог в областном центре будет проводиться в рамках трех основных программ: федерального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», региональной программы «Народный бюджет — 2019» и муниципальной программы «Развитие транспорта и повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании город Тула».

По поручению главы администрации города Тулы Евгения Авилова в 2019 году будет применен комплексный подход к ремонту улиц и дорог: при необходимости вдоль ремонтируемых дорог будут обустроены тротуары и пешеходные зоны, заездные карманы, остановочные площадки, павильоны и подходы к пешеходным переходам.
Что касается аварийно-восстановительных работ, то ежедневно работает не меньше восьми бригад — это специалисты подрядных организаций: ООО «Каскад», ООО «КС-строй», ООО «Мегастрой», ООО «ЮСК», ООО «Урожай», а также МКУ «Сервисный центр города Тулы».

Работы ведутся, в том числе, и в выходные. Для примера: еще пять лет назад на дорогах работали максимум две бригады.

Сегодня в день специалисты ремонтируют порядка 400 кв. м литым асфальтом. Срок службы литого асфальтобетона — более одного года.

Алексей Крыгин, заместитель главы администрации города Тулы — начальник управления по транспорту и дорожному хозяйству:

 

Алексей Крыгин

Аварийно-восстановительный ремонт дорожного покрытия проводится с целью поддержания эксплуатационной характеристики автомобильных дорог в Туле. При неблагоприятных погодных условиях ремонт ведется с использованием литой асфальтобетонной смеси. Ремонт ведется по объектам, выявленным в результате объезда улично-дорожной сети сотрудниками Управления по транспорту и дорожному хозяйству, по результатам совместной работы с органами ГИБДД, по заявкам, поступающим на портал «Открытый регион 71», через сервис «Тула — без ям», по обращениям граждан на телефон 30−47−81, по сообщениям из социальных сетей. Так, с начала текущего года ремонт асфальтобетонного покрытия проведен более чем на 70 объектах уличной дорожной сети, общая площадь — порядка 12 000 кв. м. Ремонт проведен на следующих улицах: Оборонная, Рязанская, пр. Ленина, Болотова, Воздухофлотская, Болдина, Октябрьская, Демонстрации, Токарева, Демидовская Плотина, Одоевское шоссе, Ф. Энгельса, Пролетарская. Ремонт будет продолжаться в текущем режиме.

О том, как правильно выполнять ямочный ремонт, чтобы залатанная яма продержалась не менее года, рассказывает заведующий кафедрой строительства, строительных материалов и конструкций ТулГУ Александр Трещёв:

 

Александр Трещёв

При минусовых температурах используется литой асфальтобетон. От традиционной смеси литой асфальтобетон отличается повышенным содержанием битума и увеличенной долей минерального порошка. Таким образом, содержание асфальтового вяжущего вещества возрастает до 28% и выше. Рабочая температура смеси перед укладкой — более 200 градусов, благодаря чему работы по ее укладке можно производить при сравнительно низких температурах воздуха, до -10°С. Кроме того, высокая температура смеси обеспечивает высокую степень адгезии с нижележащими слоями. При соблюдении нормативных требований в части производства, транспортировки и укладки смеси литой асфальтобетон является одним из лучших материалов для дорожного покрытия.


По словам Алексея Крыгина, помимо ремонта дорог с начала 2019 года был проведен ремонт более 60 люков смотровых колодцев силами МКУ «Сервисный центр г. Тулы». В марте начаты работы по ремонту колодцев с применением технологии «плавающий люк». Особенность данной технологии в том, что верхняя часть плавающего люка опирается на конструкцию дорожного полотна, и с изменением уровня дороги меняется соответственно и высота люка. При условии, что люк сделан из высокопрочного чугуна, исключается его перекос по отношению к дорожному полотну.

С целью предотвращения локальных застоев талых вод на проезжей части регулярно проводятся работы по очистке дождеприемных решеток от снега, льда и грязи. Уже проведены работы на ул. Советской, Металлургов, Л. Толстого, Красноармейском пр., Ложевой, Кирова, Староникитской, Октябрьской, пр. Ленина, Степанова, Майской, Д. Ульянова, в Городском переулке.
 

Куда пожаловаться на яму на дороге:
  • портал «Открытый регион» и сервис «Тула — без ям» www. or71.ru;
  • по телефону управления транспорта и дорожного хозяйства 30−47−81;
  • в официальных аккаунтах администрации города Тулы в социальных сетях.
Автор: Лариса Тимофеева, сегодня, в 10:59 −5
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