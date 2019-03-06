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В Щекино коммерсанты пытались за взятку сохранить лицензию управляющей компании

В Щекино коммерсанты пытались за взятку сохранить лицензию управляющей компании

Суд назначил юридическим лицам штрафы на сумму 1 млн рублей. Руководители одной из организаций приговорен к лишению свободы.

Щекинская прокуратура  провела проверку соблюдения законодательства о противодействии коррупции в деятельности ООО «Столица» и ООО «Жилстройхоз».

Как сообщает пресс-служба ведомства, руководитель одной из фирм пытался передать сотруднику правоохранительных органов взятку за смягчение наказания по делу об административном правонарушении. Также коммерсант рассчитывал сохранить лицензию у ООО «Жилстройхоз» и «свернуть» проверку в отношении ООО «Столица».

В отношении указанных юридических лиц прокуратура возбудила административные дела по ч. 1 ст. 19.28 КоАП «Незаконное вознаграждение в интересах юридического лица». Каждой из организаций назначен штраф на сумму полмиллиона рублей. За покушение на дачу взятки руководитель ООО «Столица» отправился в колонию.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 21:21 +3
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