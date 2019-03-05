Погода в Туле 6 марта: осадки, порывистый ветер и низкое давление

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в регионе сохраняется облачная погода. Ожидается дождь и снег (по данным сайта «Метеоинфо», за сутки – до 2 мм).

На дорогах гололедица, местами сильная. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 7-12 м/с, днём местами порывы до 15 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью и днем – от -2 до +3. Атмосферное давление низкое – 730-735 мм рт. ст.