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В Тульской области пропала школьница

В Тульской области пропала школьница

16-летняя девушка ушла с утра в школу, но до нее не дошла.

В Заокском районе в поселке Темьянский разыскивают пропавшую 16-летнюю девушку — ученицу 9-го класса местной школы. Ксения Напрейкина пропала утром 4 марта по пути из дома в учебное заведение. Сейчас пропавшую активно разыскивают волонтеры.

Приметы: рост 160 см, нормального телосложения, волосы золотисто-русые, до плеч, глаза зеленые.

Была одета: черное пальто с темно-серыми и темно-бордовыми полосками, темно-синие джинсы, черные кожаные сапоги с металлической бляшкой, длинный шарф.

С собой: серый рюкзак.

В пресс-службе УМВД России по Тульской области рассказали Myslo, что полиция принимает все меры для установления местонахождения пропавшей девушки.

Если знаете что-либо о местонахождении Ксении Напрейкиной, звоните по телефонам 8 (800)-700-54-52 или 112, 02, 102.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 10:18 +7
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