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«Тулица» добыла победу в первом матче плей-офф: фоторепортаж
Фото Дмитрия Дзюбина.

«Тулица» добыла победу в первом матче плей-офф: фоторепортаж

Игра завершилась со счетом 3:1.

4 марта состоялась первая игра 1/4 финала Чемпионата России по волейболу среди женских команд в Высшей лиге «А». «Тулица» на своей площадке принимала соперниц из Уфы — «Самрау-УГНТУ».

В первой партии тулячки заставили понервничать многочисленных болельщиков, которые пришли поддержать команду. Наши волейболистки проиграли сет со счетом 19:25. Во второй партии «Тулица» переломила ход игры и смогла обыграть уфимок со счетом 25:22. Третий и четвертый сеты также остались за тульскими спортсменками — 25:19 и 25:20.

В итоге 3:1 — первая победа «Тулицы» на этапе плей-офф. Ответная игра пройдет 9 марта в Уфе.

В послематчевом интервью тренер тульской команды Александр Перепёлкин отметил поддержку болельщиков. 

Галерея
"Тулица" - "Самрау" 1/4 финала, Фото: 1
"Тулица" - "Самрау" 1/4 финала, Фото: 2
"Тулица" - "Самрау" 1/4 финала, Фото: 3
"Тулица" - "Самрау" 1/4 финала, Фото: 4
"Тулица" - "Самрау" 1/4 финала, Фото: 5
"Тулица" - "Самрау" 1/4 финала, Фото: 6
"Тулица" - "Самрау" 1/4 финала, Фото: 7
"Тулица" - "Самрау" 1/4 финала, Фото: 8
"Тулица" - "Самрау" 1/4 финала, Фото: 9
"Тулица" - "Самрау" 1/4 финала, Фото: 10
"Тулица" - "Самрау" 1/4 финала, Фото: 11
"Тулица" - "Самрау" 1/4 финала, Фото: 12
"Тулица" - "Самрау" 1/4 финала, Фото: 13
"Тулица" - "Самрау" 1/4 финала, Фото: 14
"Тулица" - "Самрау" 1/4 финала, Фото: 15
"Тулица" - "Самрау" 1/4 финала, Фото: 16
"Тулица" - "Самрау" 1/4 финала, Фото: 17
"Тулица" - "Самрау" 1/4 финала, Фото: 18
"Тулица" - "Самрау" 1/4 финала, Фото: 19
"Тулица" - "Самрау" 1/4 финала, Фото: 20
"Тулица" - "Самрау" 1/4 финала, Фото: 21
"Тулица" - "Самрау" 1/4 финала, Фото: 22
"Тулица" - "Самрау" 1/4 финала, Фото: 23
"Тулица" - "Самрау" 1/4 финала, Фото: 24
"Тулица" - "Самрау" 1/4 финала, Фото: 25
"Тулица" - "Самрау" 1/4 финала, Фото: 26
"Тулица" - "Самрау" 1/4 финала, Фото: 27
"Тулица" - "Самрау" 1/4 финала, Фото: 28
"Тулица" - "Самрау" 1/4 финала, Фото: 29
"Тулица" - "Самрау" 1/4 финала, Фото: 30
"Тулица" - "Самрау" 1/4 финала, Фото: 31
"Тулица" - "Самрау" 1/4 финала, Фото: 32
"Тулица" - "Самрау" 1/4 финала, Фото: 33
"Тулица" - "Самрау" 1/4 финала, Фото: 34
"Тулица" - "Самрау" 1/4 финала, Фото: 35
"Тулица" - "Самрау" 1/4 финала, Фото: 36
"Тулица" - "Самрау" 1/4 финала, Фото: 37
"Тулица" - "Самрау" 1/4 финала, Фото: 38
"Тулица" - "Самрау" 1/4 финала, Фото: 39
"Тулица" - "Самрау" 1/4 финала, Фото: 40
"Тулица" - "Самрау" 1/4 финала, Фото: 41
"Тулица" - "Самрау" 1/4 финала, Фото: 42
"Тулица" - "Самрау" 1/4 финала, Фото: 43
"Тулица" - "Самрау" 1/4 финала, Фото: 44
"Тулица" - "Самрау" 1/4 финала, Фото: 45
"Тулица" - "Самрау" 1/4 финала, Фото: 46
"Тулица" - "Самрау" 1/4 финала, Фото: 47
"Тулица" - "Самрау" 1/4 финала, Фото: 48
"Тулица" - "Самрау" 1/4 финала, Фото: 49
"Тулица" - "Самрау" 1/4 финала, Фото: 50
"Тулица" - "Самрау" 1/4 финала, Фото: 51
"Тулица" - "Самрау" 1/4 финала, Фото: 52
"Тулица" - "Самрау" 1/4 финала, Фото: 53
"Тулица" - "Самрау" 1/4 финала, Фото: 54
"Тулица" - "Самрау" 1/4 финала, Фото: 55
"Тулица" - "Самрау" 1/4 финала, Фото: 56
"Тулица" - "Самрау" 1/4 финала, Фото: 57
"Тулица" - "Самрау" 1/4 финала, Фото: 58
"Тулица" - "Самрау" 1/4 финала, Фото: 59
"Тулица" - "Самрау" 1/4 финала, Фото: 60
"Тулица" - "Самрау" 1/4 финала, Фото: 61
"Тулица" - "Самрау" 1/4 финала, Фото: 62
"Тулица" - "Самрау" 1/4 финала, Фото: 63
"Тулица" - "Самрау" 1/4 финала, Фото: 64
"Тулица" - "Самрау" 1/4 финала, Фото: 65
"Тулица" - "Самрау" 1/4 финала, Фото: 66
"Тулица" - "Самрау" 1/4 финала, Фото: 67
"Тулица" - "Самрау" 1/4 финала, Фото: 68
"Тулица" - "Самрау" 1/4 финала, Фото: 69
"Тулица" - "Самрау" 1/4 финала, Фото: 70
"Тулица" - "Самрау" 1/4 финала, Фото: 71
"Тулица" - "Самрау" 1/4 финала, Фото: 72
"Тулица" - "Самрау" 1/4 финала, Фото: 73
"Тулица" - "Самрау" 1/4 финала, Фото: 74
"Тулица" - "Самрау" 1/4 финала, Фото: 75
"Тулица" - "Самрау" 1/4 финала, Фото: 76
"Тулица" - "Самрау" 1/4 финала, Фото: 77
"Тулица" - "Самрау" 1/4 финала, Фото: 78
"Тулица" - "Самрау" 1/4 финала, Фото: 79
"Тулица" - "Самрау" 1/4 финала, Фото: 80
"Тулица" - "Самрау" 1/4 финала, Фото: 81
"Тулица" - "Самрау" 1/4 финала, Фото: 82
"Тулица" - "Самрау" 1/4 финала, Фото: 83
"Тулица" - "Самрау" 1/4 финала, Фото: 84
"Тулица" - "Самрау" 1/4 финала, Фото: 85
"Тулица" - "Самрау" 1/4 финала, Фото: 86
"Тулица" - "Самрау" 1/4 финала, Фото: 87
"Тулица" - "Самрау" 1/4 финала, Фото: 88
"Тулица" - "Самрау" 1/4 финала, Фото: 89
"Тулица" - "Самрау" 1/4 финала, Фото: 90
"Тулица" - "Самрау" 1/4 финала, Фото: 91
"Тулица" - "Самрау" 1/4 финала, Фото: 92
"Тулица" - "Самрау" 1/4 финала, Фото: 93
"Тулица" - "Самрау" 1/4 финала, Фото: 94
"Тулица" - "Самрау" 1/4 финала, Фото: 95
"Тулица" - "Самрау" 1/4 финала, Фото: 96
"Тулица" - "Самрау" 1/4 финала, Фото: 97
"Тулица" - "Самрау" 1/4 финала, Фото: 98
"Тулица" - "Самрау" 1/4 финала, Фото: 99
"Тулица" - "Самрау" 1/4 финала, Фото: 100
"Тулица" - "Самрау" 1/4 финала, Фото: 101
"Тулица" - "Самрау" 1/4 финала, Фото: 102
"Тулица" - "Самрау" 1/4 финала, Фото: 103
"Тулица" - "Самрау" 1/4 финала, Фото: 104
"Тулица" - "Самрау" 1/4 финала, Фото: 105
"Тулица" - "Самрау" 1/4 финала, Фото: 106
"Тулица" - "Самрау" 1/4 финала, Фото: 107
"Тулица" - "Самрау" 1/4 финала, Фото: 108
"Тулица" - "Самрау" 1/4 финала, Фото: 109
"Тулица" - "Самрау" 1/4 финала, Фото: 110
"Тулица" - "Самрау" 1/4 финала, Фото: 111
"Тулица" - "Самрау" 1/4 финала, Фото: 112
"Тулица" - "Самрау" 1/4 финала, Фото: 113
"Тулица" - "Самрау" 1/4 финала, Фото: 114
"Тулица" - "Самрау" 1/4 финала, Фото: 115
"Тулица" - "Самрау" 1/4 финала, Фото: 116
"Тулица" - "Самрау" 1/4 финала, Фото: 117
"Тулица" - "Самрау" 1/4 финала, Фото: 118
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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 09:36 +4
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