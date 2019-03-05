Фото Дмитрия Дзюбина.
«Тулица» добыла победу в первом матче плей-офф: фоторепортаж
Игра завершилась со счетом 3:1.
4 марта состоялась первая игра 1/4 финала Чемпионата России по волейболу среди женских команд в Высшей лиге «А». «Тулица» на своей площадке принимала соперниц из Уфы — «Самрау-УГНТУ».
В первой партии тулячки заставили понервничать многочисленных болельщиков, которые пришли поддержать команду. Наши волейболистки проиграли сет со счетом 19:25. Во второй партии «Тулица» переломила ход игры и смогла обыграть уфимок со счетом 25:22. Третий и четвертый сеты также остались за тульскими спортсменками — 25:19 и 25:20.
В итоге 3:1 — первая победа «Тулицы» на этапе плей-офф. Ответная игра пройдет 9 марта в Уфе.
В послематчевом интервью тренер тульской команды Александр Перепёлкин отметил поддержку болельщиков.
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