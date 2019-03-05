«Тулица» добыла победу в первом матче плей-офф: фоторепортаж

Фото Дмитрия Дзюбина.

4 марта состоялась первая игра 1/4 финала Чемпионата России по волейболу среди женских команд в Высшей лиге «А». «Тулица» на своей площадке принимала соперниц из Уфы — «Самрау-УГНТУ».

В первой партии тулячки заставили понервничать многочисленных болельщиков, которые пришли поддержать команду. Наши волейболистки проиграли сет со счетом 19:25. Во второй партии «Тулица» переломила ход игры и смогла обыграть уфимок со счетом 25:22. Третий и четвертый сеты также остались за тульскими спортсменками — 25:19 и 25:20.

В итоге 3:1 — первая победа «Тулицы» на этапе плей-офф. Ответная игра пройдет 9 марта в Уфе.

В послематчевом интервью тренер тульской команды Александр Перепёлкин отметил поддержку болельщиков.