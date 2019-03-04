За неделю почти 8000 жителей Тульской области заразились гриппом и ОРВИ

За неделю уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в Тульской области снизился на 5% – зарегистрировано 7998 случаев заражения. Как уточняет региональное Управление Роспотребнадзора, это выше эпидемического порога на 2,5 %.

Самый большой уровень заболеваемости – среди детей в возрасте до двух лет. Школьники также болеют чаще остальных возрастных групп. Из-за высокой заболеваемости ОРВИ полностью закрыты две школы, ещё в девяти частично остановлен учебный процесс. Также из-за гриппа закрыто семь групп в пяти детских садах.