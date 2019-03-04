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За неделю почти 8000 жителей Тульской области заразились гриппом и ОРВИ

За неделю почти 8000 жителей Тульской области заразились гриппом и ОРВИ

Эта цифра превышает эпидемический порог на 2,5%.

За неделю уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в Тульской области снизился на 5% – зарегистрировано 7998 случаев заражения. Как уточняет региональное Управление Роспотребнадзора, это выше эпидемического порога на 2,5 %.

Самый большой уровень заболеваемости – среди детей в возрасте до двух лет. Школьники также болеют чаще остальных возрастных групп. Из-за высокой заболеваемости ОРВИ полностью закрыты две школы, ещё в девяти частично остановлен учебный процесс. Также из-за гриппа закрыто семь групп в пяти детских садах.

Ситуацию контролируют сотрудники Роспотребнадзора. Консультации по вопросам профилактики можно получить по телефонам 37-33-25 и 37-30-77.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 18:32 +2
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