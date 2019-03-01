Открытие выставки работ Бэнкси в Туле перенесли

Экспозиция будет работать в Тульском областном художественном музее с 5 по 31 марта.

Выставка работ уличных художников, среди которых – знаменитый британский автор Бэнкси, должна была открыться в Туле 1 марта. Анонс этого мероприятия вызвал у туляков живой интерес и даже потребовал небольшого расследования.

Открытие выставки перенесли на 5 марта. Работы Бэнкси всё же приедут в Тулу: посетители художественного музея увидят два авторских принта – Love Rat и Gangsta Rat. Оба приобретены их владельцем в Лондоне: одна в галерее Лазаруса, вторая – в музее Мома. Принты подписаны художником, он же поставил номер и общее число принтов этой серии.

Также выставка включает постеры, живопись и графику других мастеров из России и Европы. Это работы Петра Ноля (Санкт-Петербург/Екатеринбург), Романа Доброва и группировки «Добро» (Санкт-Петербург), Романа Казуса (Москва), Obsssnnl (Великобритания) и Лизаветы Кесаури. Все работы выполнены в разных жанрах и отражают размышления авторов об окружающей действительности.