Для ухода от налогов тульский торговый центр превратили в общественный туалет

На очередном заседании Совета Федерации обсудили вопросы налогообложения. В своём выступлении аудитор Счётной палаты Сергей Штогрин отметил, что необходимо навести порядок в базах данных по имущественным налогам.

Часто владельцы коммерческих объектов идут на хитрость, чтобы освободить себя от уплаты пошлин. В качестве примера Сергей Штогрин привёл ситуацию, сложившуюся в Туле. На одном из городских рынков находится торговый центр, который в базе числится как «общественный туалет с торговыми площадями».

Согласно действующему законодательству, объекты такого типа налогами не облагаются. В результате отчисления не производятся и в бюджет не поступают солидные суммы.