Для ухода от налогов тульский торговый центр превратили в общественный туалет
Об этом рассказал аудитор Счётной палаты Сергей Штогрин.
На очередном заседании Совета Федерации обсудили вопросы налогообложения. В своём выступлении аудитор Счётной палаты Сергей Штогрин отметил, что необходимо навести порядок в базах данных по имущественным налогам.
Часто владельцы коммерческих объектов идут на хитрость, чтобы освободить себя от уплаты пошлин. В качестве примера Сергей Штогрин привёл ситуацию, сложившуюся в Туле. На одном из городских рынков находится торговый центр, который в базе числится как «общественный туалет с торговыми площадями».
Согласно действующему законодательству, объекты такого типа налогами не облагаются. В результате отчисления не производятся и в бюджет не поступают солидные суммы.
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