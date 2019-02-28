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Для ухода от налогов тульский торговый центр превратили в общественный туалет

Для ухода от налогов тульский торговый центр превратили в общественный туалет

Об этом рассказал аудитор Счётной палаты Сергей Штогрин.

На очередном заседании Совета Федерации обсудили вопросы налогообложения. В своём выступлении аудитор Счётной палаты Сергей Штогрин отметил, что необходимо навести порядок в базах данных по имущественным налогам.

Часто владельцы коммерческих объектов идут на хитрость, чтобы освободить себя от уплаты пошлин. В качестве примера Сергей Штогрин привёл ситуацию, сложившуюся в Туле. На одном из городских рынков находится торговый центр, который в базе числится как «общественный туалет  с торговыми площадями».

Согласно действующему законодательству, объекты такого типа налогами не облагаются. В результате отчисления не производятся и в бюджет не поступают солидные суммы.

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:43 +11
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