В детсаду на ул. Демонстрации появятся 200 дополнительных мест

Фото пресс-службы администрации Тулы.

В начале 2019 года в Туле детский сад на ул. Демонстрации, 144-а был передан ОАО «РЖД» в муниципальную собственность. В настоящее время он входит в состав Центра образования №8.

Глава администрации города Тулы Евгений Авилов провел выездное рабочее совещание по вопросу ремонта дошкольного образовательного учреждения.

Сейчас в детском саду 5 групп на 108 человек. После ремонта дошкольное учреждение сможет принять еще 200 малышей.

Необходимо провести замену участка ограждения, предусмотреть удобный вход на территорию дошкольного учреждения, снести хозяйственную постройку. Также нужно отремонтировать группы, санузлы, помещения общего пользования.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, Евгений Авилов поручил проработать смету на ремонт, обозначить необходимые первоочередные работы.