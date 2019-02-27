Бесплатное изучение иностранных языков в Туле: расписание на март

Занятия проводят для туляков в возрасте от 14 до 30 лет.

Молодежный тренинговый центр «Локация» совместно с ММЦ «Родина» организовали клуб иностранного общения «Языковая среда».

Проект предполагает проведение бесплатных практических занятий по изучению иностранных языков для молодежи от 14 до 30 лет и является частью программы по продвижению неформального образования «Новый формат».

В марте запланированы занятия по английскому, испанскому, французскому и другим языкам от лучших лингвистических школ города.

Для участия необходима предварительная запись по тел. 49-88-19 или в группе ВКонтакте.