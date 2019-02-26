Туляков предупреждают о гололедице

Фото из архива Myslo.

По прогнозу Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 27 февраля на дорогах города и области ожидается гололедица.

Главное управление МЧС России по Тульской области напоминает о соблюдении мер предосторожности и правилах поведения при гололедице.

Водителям рекомендуется быть предельно осторожными, внимательными, соблюдать скоростной режим и ПДД. Будьте осторожны при движении по мостам, многоуровневым пересечениям проезжих частей и развязкам, где дорожное полотно промерзает быстрее всего.

Заранее снижайте скорость, приближаясь к остановкам общественного транспорта и пешеходным переходам.

Пешеходам при гололедице стоит отказаться от сапог на высоком каблуке в пользу обуви на мягкой рифленой подошве. Верхняя одежда не должна сковывать движений и затруднять обзор, например, глубоким капюшоном или высоким воротником.

Не носите в руках сумки на длинных ручках, особенно тяжелые, так как они смещают центр тяжести и делают походку неустойчивой. Старайтесь не держать руки в карманах. По улицам, покрытым слоем льда, передвигайтесь медленно. Старайтесь избегать обледенелых участков.