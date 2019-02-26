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На одном и том же участке трассы М-2 «Крым» случилось три ДТП подряд
Фото УГИБДД и ГУ МЧС России по Тульской области.

На одном и том же участке трассы М-2 «Крым» случилось три ДТП подряд

Сообщается об одном пострадавшем.

25 февраля на 141-м километре трассы М-2 «Крым» в Заокском районе с небольшими промежутками произошло три ДТП. Так, примерно в 5.05 женщина – водитель автомобиля «Хёндэ Солярис» врезалась в металлический отбойник. К счастью, она не пострадала.

Следом в 5.15 на этом же участке 38-летний водитель автомобиля ГАЗ врезался в стоявшую фуру МАН. Как сообщили Myslo в УГИБДД по Тульской области, в аварии пострадал водитель грузовика. Мужчина с телесными повреждениями был госпитализирован.

Через несколько минут в попавший в ДТП «Хёндэ» врезался автомобиль «Хайма». Никто не пострадал.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 14:50 +4
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