новости
новости
Регистрация
В атриуме Тульского кремля обсудили трудовую занятость осужденных
Фото Сергея Старикова

В атриуме Тульского кремля обсудили трудовую занятость осужденных

Открывая совещание прокурор региона Роман Прасков отметил, что общественно-полезный труд - это одна из мер уголовно-исполнительной политики государства.

В атриуме Тульского кремля прошло межведомственное совещание, на котором обсуждали трудовую занятость в исправительных колониях региона. В нем приняли участие замгубернатора Валерий Шерин, ВрИО начальника УФСИН по ТО Вячеслав Михайленко, уполномоченный по правам человека в области Татьяна Ларина, главы районов, чиновники, представители прокуратуры и другие заинтересованные лица.
 
Открывая совещание прокурор региона Роман Прасков отметил, что общественно-полезный труд - это одна из мер уголовно-исполнительной политики государства. Однако, оплачиваемой работой сейчас обеспечена только треть осужденных.
 
В число «безработных» входят те, кто еще не оплатил штрафы, не возместил пострадавшим ущерб, или имеет долги по алиментам. По данным прокуратуры, одна из причин в том, что в исправительных учреждениях Тульской области есть необходимые производственные мощности, но нет соответствующего объема заказов.
 
 
Всего на территории Тульской области находятся девять исправительных учреждений. В них одновременно содержатся более 7 тыс. осужденных. Более четырех тысяч, или 59% - жители нашего региона. В 2018 году из исправительных учреждений освободились около трех тысяч человек, в том числе полторы тысячи туляков. Поступило же более двух с половиной тысяч осужденных, из которых 72% - жители области.
 
 

Роман Васильев, замначальника УФСИН по Тульской области.

- Для обеспечения трудовой занятости осужденных в ИУ Тульской области создан производственный комплекс на площади более 112 тыс. кв метров. На этой территории находятся девять промышленных предприятий - центров трудовой адаптации осужденных, на которых размещено 1311 единиц производственного оборудования. В основном это машинное оборудование для сельского хозяйства, деревообрабатывающее и металлообрабатывающее оборудование, оборудование для производства пищевых продуктов, оборудование для текстильного, швейного и кожевенного производств.
 

По словам Романа Васильева, производственный потенциал позволяет выпустить более 200 наименований продукции на более чем 479 млн рублей. Кроме того в УИН есть 6 подсобных хозяйств - животноводческих участков.

Автор: Сергей Стариков, сегодня, в 14:15 +1
Другие статьи по темам
Событие
уфсинфсинУФСИН России по Тульской области
Место
Тульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Туляков предупреждают о гололедице
Туляков предупреждают о гололедице
«МСК-НТ» планирует строительство нескольких объектов по переработке отходов в Тульской области
«МСК-НТ» планирует строительство нескольких объектов по переработке отходов в Тульской области
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.