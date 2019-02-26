В атриуме Тульского кремля обсудили трудовую занятость осужденных

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В атриуме Тульского кремля прошло межведомственное совещание, на котором обсуждали трудовую занятость в исправительных колониях региона. В нем приняли участие замгубернатора Валерий Шерин, ВрИО начальника УФСИН по ТО Вячеслав Михайленко, уполномоченный по правам человека в области Татьяна Ларина, главы районов, чиновники, представители прокуратуры и другие заинтересованные лица.

Открывая совещание прокурор региона Роман Прасков отметил, что общественно-полезный труд - это одна из мер уголовно-исполнительной политики государства. Однако, оплачиваемой работой сейчас обеспечена только треть осужденных.

В число «безработных» входят те, кто еще не оплатил штрафы, не возместил пострадавшим ущерб, или имеет долги по алиментам. По данным прокуратуры, одна из причин в том, что в исправительных учреждениях Тульской области есть необходимые производственные мощности, но нет соответствующего объема заказов.

Всего на территории Тульской области находятся девять исправительных учреждений. В них одновременно содержатся более 7 тыс. осужденных. Более четырех тысяч, или 59% - жители нашего региона. В 2018 году из исправительных учреждений освободились около трех тысяч человек, в том числе полторы тысячи туляков. Поступило же более двух с половиной тысяч осужденных, из которых 72% - жители области.

Роман Васильев, замначальника УФСИН по Тульской области. - Для обеспечения трудовой занятости осужденных в ИУ Тульской области создан производственный комплекс на площади более 112 тыс. кв метров. На этой территории находятся девять промышленных предприятий - центров трудовой адаптации осужденных, на которых размещено 1311 единиц производственного оборудования. В основном это машинное оборудование для сельского хозяйства, деревообрабатывающее и металлообрабатывающее оборудование, оборудование для производства пищевых продуктов, оборудование для текстильного, швейного и кожевенного производств.

По словам Романа Васильева, производственный потенциал позволяет выпустить более 200 наименований продукции на более чем 479 млн рублей. Кроме того в УИН есть 6 подсобных хозяйств - животноводческих участков.