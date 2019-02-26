Тульские депутаты увеличили расходы на строительство дублера проспекта Ленина

Кроме того, расходы возрастут на переселение из аварийного жилья, ремонт дорог, образовательных учреждений и на другие цели.

Сегодня депутаты Тульской городской Думы на очередном заседании внесли поправки в бюджет регионального центра.

Начальник финансового управления администрации Тулы Наталья Кондаурова рассказала, что ожидаемый объем доходов сохранится на утвержденном в конце 2018 года уровне, — 14 млрд 459,5 млн рублей. При этом расходы увеличиваются на 532,6 млн рублей — до 15 млрд 866,5 млн рублей.

В связи с этим дефицит бюджета Тулы в 2019 году увеличится на 566,3 млн рублей и составит 1 млрд 407 млн рублей, или 16,7% (к объему доходов города без учета безвозмездных поступлений). Это соответствует нормам статьи 92.1. Бюджетного кодекса Российской Федерации). Источниками финансирования дефицита бюджета определены кредиты кредитных организаций, изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета. Расходы на обслуживание муниципального долга остаются без изменений (383,5 млн рублей).

Юрий Цкипури - Городской бюджет — живой документ, он постоянно требует корректировок для того, чтобы расходы были актуализированы, а средства израсходованы с пользой и целенаправленно. В сегодняшнем проекте были учтены те изменения, которые отвечают интересам горожан: это переселение из аварийного жилья, благоустройство территорий, модернизация дорожно-транспортной сети. При этом бюджет по-прежнему сохраняет социальную направленность. Значительные средства добавляются на образовательные учреждения, а также на подготовку документации для строительства детских садов, — прокомментировал глава города Тулы Юрий Цкипури.

Основная сумма (455,3 млн рублей) пойдет на увеличение финансирования муниципальных программ. Отмечается также, что из 25 действующих муниципальных программ внесены изменения в 14, из которых для 11 бюджетные ассигнования увеличиваются, в двух уменьшаются, в одной перераспределяются.

Так, 12 миллионов добавляется на капитальный ремонт образовательных учреждений.

На обеспечение доступным и комфортным жильем отдельных категорий граждан дополнительно выделяется 203,1 млн рублей:

169,2 млн рублей на переселение граждан из аварийного жилищного фонда;

34,1 млн рублей на субсидии, которые выделяются молодым семьям на покупку жилья.

На реализацию программы «Развитие транспорта и повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании город Тула» прибавили 107,1 млн рублей, в том числе 89,5 млн на капитальный ремонт автомобильных дорог, тротуаров и площадей, содержание объектов транспортной инфраструктуры.

Уменьшаются расходы на 1,3 млн рублей на обеспечение потребности учащихся общеобразовательных организаций в перевозках пассажирским транспортом в связи с образовавшейся экономией по итогам оплаты за декабрь 2018 года.

Перетерпела изменения и программа «Осуществление градостроительной деятельности на территории муниципального образования город Тула»:

на комплексное благоустройство плюсом направляют 41,5 млн рублей;

дополнительно 35,2 млн рублей выделят на строительство участков дублера проспекта Ленина, проектно-изыскательские работы по реконструкции автомобильной дороги по ул. Набережная Дрейера, Баташевской и Веневскому шоссе, строительство пешеходного моста через реку Упу;

2,8 млн рублей — на проектно-изыскательские работы по строительству детского сада в мкрн «Времена года» и 6,3 млн рублей на ПИР по строительству дошкольного образовательного учреждения, расположенного по Красноармейскому проспекту в районе д. № 16;

на 15,5 млн рублей уменьшается сумма на объект «Внеплощадочные сети застройки «Жилой район, расположенный в северной части Зареченского района г. Тулы (газ, канализация, водоснабжение, теплоснабжение), в т. ч. ПИР» в связи с переносом сроков выполнения работ на 2020−2021 годы.

Непрограммные расходы увеличиваются на 77,3 млн рублей.