При пожаре на ул. Калинина в Туле погибли три человека

Вечером, 22 февраля, на ул. Калинина в Туле загорелась квартира. По словам очевидцев, к моменту прибытия пожарных из окна жилища на втором этаже било открытое пламя.

По имеющейся на настоящий момент информации, в результате пожара погибла женщина, предположительно пенсионерка, мужчина в возрасте и еще один человек. Личность и половую принадлежность последнего пока невозможно установить из-за сильных повреждений тела огнем.

Кроме того, госпитализированы еще трое пострадавших. На месте работают 7 расчетов огнеборцев. Жильцов подъезда эвакуировали на улицу из-за сильного задымления.

По предварительной информации, тела первых двух погибших были обнаружены на лестничной клетке. Предполагается, что люди пытались выйти из задымленного подъезда, но их убил угарный газ.

По данным ГУ МЧС России по Тульской области, пожарные успели спасти 8 человек, которых эвакуировали с помощью автолестниц.