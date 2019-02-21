Школьница из Щекино попала на концерт Егора Крида благодаря «елке желаний»

Замечательной акции – подарить чудо и исполнить заветное желание детей из многодетных семей – дал старт Президент страны Владимир Путин под новый, 2019 год. 27 декабря в залах Кремля, где проходил Госсовет, установили две елки, украшенные игрушками с записками о детских мечтах. На елке оказались шары и с мечтами юных туляков. Их исполнил губернатор Тульской области Алексей Дюмин

10-летняя Олечка Нестерова – поклонница певца Егора Крида. Она очень хотела попасть на его концерт, который был заявлен в Туле на 20 февраля. Оля – средняя дочка в многодетной семье. И потратить несколько тысяч рублей на поход на концерт для Олиной семьи – целое испытание. Но дело даже не в деньгах. Оля очень хотела получить автограф певца, сфотографироваться с ним и, может быть, даже взять интервью у него. А это, сами понимаете, везенье, дело случая.

– Два года назад на площади Ленина в Туле в День России выступал Егор Крид. Тогда он пел песню про «Папину дочку» и на сцену позвали девочку из десятков жаждущих прикоснуться к звезде. Дочка стояла далеко и очень хотела оказаться на сцене со своим кумиром. Прям до слез. Я думала, что за два года она уже и забыла об этом. А оказывается, это ее заветная мечта – поговорить с Егором Кридом, побывать вновь на его концерте, – рассказала Юлия, мама Оли.

Оля вместе с мамой написала о своей сокровенной мечте. И ее мечта сбылась! Накануне Нового года, буквально за несколько часов до боя курантов, в квартире Мосиных-Нестеровых раздался звонок. Пришли Дед Мороз и Снегурочка и принесли Оле билеты на концерт Егора Крида… от губернатора Тульской области Алексея Дюмина.

– Вчера за нами прислали машину, чтобы отвезти на концерт, – рассказывает Юля. – А после концерта дочку пригласили в гримерку. Мне кажется, она от счастья даже дышать перестала.

Как рассказала сама Оля, у нее был большой бейдж с фотографией Крида, на котором он расписался для нее. А потом на память они вместе сфотографировались.

– Он такой красивый! – восхищается Оля. – Я уже показала подругам в школе автограф, а фото сразу выложила на свою страничку ВК. Поговорить только нам не удалось, у Егора напряженный график, мало времени было. Но всё равно я бесконечно счастлива!

На днях исполнилась и мечта 16-летнего Даниила из Тулы. Юноша мечтает о небе, о полетах на самолете. Прочитал много книг об известных летчиках, и очень хотел побывать на месте пилота. За штурвалом посидеть ему удалось под Новый год. А вот пролететь над Тулой – буквально на днях. И Тула, по словам Даниила, с высоты очень красивая!