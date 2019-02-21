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Школьница из Щекино попала на концерт Егора Крида благодаря «елке желаний»

Школьница из Щекино попала на концерт Егора Крида благодаря «елке желаний»

Исполнить новогоднюю мечту помог губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

Замечательной акции – подарить чудо и исполнить заветное желание детей из многодетных семей – дал старт Президент страны Владимир Путин под новый, 2019 год. 27 декабря в залах Кремля, где проходил Госсовет, установили две елки, украшенные игрушками с записками о детских мечтах. На елке оказались шары и с мечтами юных туляков. Их исполнил губернатор Тульской области Алексей Дюмин.
 
10-летняя Олечка Нестерова – поклонница певца Егора Крида. Она очень хотела попасть на его концерт, который был заявлен в Туле на 20 февраля. Оля – средняя дочка в многодетной семье. И потратить несколько тысяч рублей на поход на концерт для Олиной семьи – целое испытание. Но дело даже не в деньгах. Оля очень хотела получить автограф певца, сфотографироваться с ним и, может быть, даже взять интервью у него. А это, сами понимаете, везенье, дело случая. 
 
 
– Два года назад на площади Ленина в Туле в День России выступал Егор Крид. Тогда он пел песню про «Папину дочку» и на сцену позвали девочку из десятков жаждущих прикоснуться к звезде. Дочка стояла далеко и очень хотела оказаться на сцене со своим кумиром. Прям до слез. Я думала, что за два года она уже и забыла об этом. А оказывается, это ее заветная мечта – поговорить с Егором Кридом, побывать вновь на его концерте, – рассказала Юлия, мама Оли.
 
Оля вместе с мамой написала о своей сокровенной мечте. И ее мечта сбылась! Накануне Нового года, буквально за несколько часов до боя курантов, в квартире Мосиных-Нестеровых раздался звонок. Пришли Дед Мороз и Снегурочка и принесли Оле билеты на концерт Егора Крида… от губернатора Тульской области Алексея Дюмина. 
 
– Вчера за нами прислали машину, чтобы отвезти на концерт, – рассказывает Юля. – А после концерта дочку пригласили в гримерку. Мне кажется, она от счастья даже дышать перестала. 
 
Как рассказала сама Оля, у нее был большой бейдж с фотографией Крида, на котором он расписался для нее. А потом на память они вместе сфотографировались.
 
 
– Он такой красивый! – восхищается Оля. – Я уже показала подругам в школе автограф, а фото сразу выложила на свою страничку ВК. Поговорить только нам не удалось, у Егора напряженный график, мало времени было. Но всё равно я бесконечно счастлива!
 
На днях исполнилась и мечта 16-летнего Даниила из Тулы. Юноша мечтает о небе, о полетах на самолете. Прочитал много книг об известных летчиках, и очень хотел побывать на месте пилота. За штурвалом посидеть ему удалось под Новый год. А вот пролететь над Тулой – буквально на днях. И Тула, по словам Даниила, с высоты очень красивая!
Автор: Татьяна Алексеева, сегодня, в 16:25 +1
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