В семи тульских судах несут службу вооруженные судебные приставы

Фото Алексея Пирязева.

Такое нововведение ввели в России с 1 января 2019 года.

В семи тульских федеральных судах несут службу вооруженные судебные приставы по ОУПДС (обеспечению установленного порядка деятельности судов). Такая практика была введена с начала 2019 года в соответствии с приказом руководителя УФССП.

Отметим, что ранее приставы дежурили только со спецсредствами (наручниками, дубинками, газовыми баллончиками).

Подготовка к нововведению началась еще в 2018 году. Сейчас судебные приставы на регулярной основе проводят занятия по силовой подготовке — учатся обращаться с оружием.

Как рассказали Myslo в пресс-службе регионального УФССП России, в течение года во всех судах Тульской области, где рассматриваются уголовные дела, будут дежурить вооруженные судебные приставы по ОУПДС.

В соответствии с законом приставы могут применять оружие, в частности, для:

отражения нападения на судей, заседателей, участников судебного процесса и свидетелей, а также на граждан и судебных приставов, — когда их жизнь и здоровье подвергаются опасности;

пресечения попытки завладения оружием или специальными средствами;

отражения группового или вооруженного нападения на суд и судебные помещения, а также на здания, помещения Федеральной службы судебных приставов;

пресечения побега из-под стражи, а также пресечения попыток насильственного освобождения лиц, содержащихся под стражей.