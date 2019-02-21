В семи тульских судах несут службу вооруженные судебные приставы
Такое нововведение ввели в России с 1 января 2019 года.
В семи тульских федеральных судах несут службу вооруженные судебные приставы по ОУПДС (обеспечению установленного порядка деятельности судов). Такая практика была введена с начала 2019 года в соответствии с приказом руководителя УФССП.
Отметим, что ранее приставы дежурили только со спецсредствами (наручниками, дубинками, газовыми баллончиками).
Подготовка к нововведению началась еще в 2018 году. Сейчас судебные приставы на регулярной основе проводят занятия по силовой подготовке — учатся обращаться с оружием.
Как рассказали Myslo в пресс-службе регионального УФССП России, в течение года во всех судах Тульской области, где рассматриваются уголовные дела, будут дежурить вооруженные судебные приставы по ОУПДС.
В соответствии с законом приставы могут применять оружие, в частности, для:
- отражения нападения на судей, заседателей, участников судебного процесса и свидетелей, а также на граждан и судебных приставов, — когда их жизнь и здоровье подвергаются опасности;
- пресечения попытки завладения оружием или специальными средствами;
- отражения группового или вооруженного нападения на суд и судебные помещения, а также на здания, помещения Федеральной службы судебных приставов;
- пресечения побега из-под стражи, а также пресечения попыток насильственного освобождения лиц, содержащихся под стражей.
Отметим, что запрещается применять огнестрельное оружие в отношении женщин, лиц с явными признаками инвалидности и несовершеннолетних, за исключением случаев оказания ими вооруженного сопротивления, совершения группового или вооруженного нападения.