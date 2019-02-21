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В семи тульских судах несут службу вооруженные судебные приставы
Фото Алексея Пирязева.

В семи тульских судах несут службу вооруженные судебные приставы

Такое нововведение ввели в России с 1 января 2019 года.

В семи тульских федеральных судах несут службу вооруженные судебные приставы по ОУПДС (обеспечению установленного порядка деятельности судов). Такая практика была введена с начала 2019 года в соответствии с приказом руководителя УФССП.

Отметим, что ранее приставы дежурили только со спецсредствами (наручниками, дубинками, газовыми баллончиками).

Подготовка к нововведению началась еще в 2018 году. Сейчас судебные приставы на регулярной основе проводят занятия по силовой подготовке — учатся обращаться с оружием.

Как рассказали Myslo в пресс-службе регионального УФССП России, в течение года во всех судах Тульской области, где рассматриваются уголовные дела, будут дежурить вооруженные судебные приставы по ОУПДС.

В соответствии с законом приставы могут применять оружие, в частности, для:

  • отражения нападения на судей, заседателей, участников судебного процесса и свидетелей, а также на граждан и судебных приставов, — когда их жизнь и здоровье подвергаются опасности;
  • пресечения попытки завладения оружием или специальными средствами;
  • отражения группового или вооруженного нападения на суд и судебные помещения, а также на здания, помещения Федеральной службы судебных приставов;
  • пресечения побега из-под стражи, а также пресечения попыток насильственного освобождения лиц, содержащихся под стражей.

Отметим, что запрещается применять огнестрельное оружие в отношении женщин, лиц с явными признаками инвалидности и несовершеннолетних, за исключением случаев оказания ими вооруженного сопротивления, совершения группового или вооруженного нападения.

 

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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 16:50 0
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